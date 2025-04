L’Inter trova il nuovo Lucio in Francia: non possono crederci

L’Inter continua a cercare un nuovo difensore centrale in vista del calciomercato estivo: in lizza c’è anche un calciatore paragonato a Lucio

I nerazzurri sono pronti a tornare con forza sul calciomercato. L’obiettivo non è rivoluzionare, ma abbassare l’età media e aumentare le alternative in rosa alle spalle dei titolarissimi, il blocco che dovrebbe restare tutto a disposizione di Simone Inzaghi. Una delle priorità di Marotta e Ausilio resta portare a termine un colpo importante in difesa.

La Beneamata ci aveva già provato nelle scorse stagioni interessandosi a Bremer e Buongiorno, poi finiti nelle dirette rivali. Acerbi e De Vrij hanno la massima fiducia del club, ma bisogna iniziare a strutturare il futuro, per cui sono entrati nel mirino tutti i profili giovani, bravi in marcatura e nel comandare la linea difensiva.

La priorità resta all’Italia, quindi alla scuola italiana: i preferiti sono Beukema e De Winter, ma bisogna tenere in considerazione anche Solet, che sta rapidamente scalando le gerarchie. Un profilo nuovo, però, sta emergendo in Ligue 1, dove sta disputando un’ottima stagione in forza al Lille. In molti, per nazionalità e caratteristiche tecniche, lo paragonano a Lucio, nella speranza che possa ripercorrere le orme dell’eroe del Triplete.

Il nuovo Lucio nella lista dell’Inter: occhi su Alexsandro

Ha 25 anni ed è nato a Rio De Janeiro, ma soprattutto è il perno difensivo del Lille. Si tratta di Alexsandro, difensore centrale di piede destro e dalla grande prestanza fisica, la cui aggressività è aumentata a dismisura negli ultimi anni, al pari del suo carisma.

In questa stagione, ha già disputato 23 presenze in campionato con i francesi, diventando un titolare inamovibile nel loro scacchiere tattico. È alto 191 centimetri, è abile nel gioco aereo e potrebbe crescere parecchio nel sistema tattico di Simone Inzaghi. La sua valutazione potrebbe aiutare l’Inter, visto che si potrebbe portare a Milano con 15 milioni di euro, meno dei diretti concorrenti in Serie A.

I nerazzurri stanno valutando il suo profilo, ben consapevoli anche dei limiti del calciatore. Se dovesse arrivare, dovrebbe abituarsi alle dinamiche del calcio italiano e al gioco di Inzaghi, per cui sarebbe un nome compatibile con la permanenza di Acerbi e de Vrij almeno per un’altra stagione. Il paragone con Lucio potrebbe intrigare molti tifosi, anche se di strada deve farne ancora molta, forse troppa, per arrivare ai livelli del grande ex che ha vinto (quasi) tutto con l’Inter.