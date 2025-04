Asllani delude ancora: spunta un dato allarmante

Kristjan Asllani non ha brillato anche nel match contro il Parma: c’è un dato allarmante sulla sua prestazione

L’Inter ha pareggiato contro il Parma dopo un inizio di secondo tempo molto negativo, che ha permesso ai padroni di casa di rimontare e agguantare un punto prezioso nella corsa salvezza. Alla vigilia dei quarti di finale contro il Bayern Monaco, resta la delusione in casa nerazzurra per il weekend di campionato e non potrebbe essere altrimenti, visto che con una vittoria stasera, il Napoli potrebbe riportarsi a meno uno.

Molti tifosi si interrogano sulle prestazioni di alcuni singoli e tra questi c’è di sicuro Kristjan Asllani. Il centrale di centrocampo di sicuro non ha brillato, anzi è risultato piuttosto inefficace sia nella gestione del pallone a centrocampo, sia in fase difensiva. Da lui ci si aspettava una stagione di ben altro livello, una crescita esponenziale dopo aver avuto la possibilità di integrarsi al meglio nell’ambiente Inter e di crescere alle spalle di Calhanoglu.

Invece, la sua incostanza continua a essere evidente e anche la mancanza di quei lampi di genio tecnico che avevano spinto l’Inter a puntare su di lui. A fine stagione, andranno fatte tutte le valutazioni del caso, ma se dovesse arrivare un’offerta congrua alle attese dell’Inter, difficilmente resterà a Milano.

Asllani male contro il Parma: lo dicono anche i dati

Molti tifosi hanno definito anonima la prestazione di Asllani, ma in realtà le cose sono andate anche peggio. Basta leggere gli xG e gli xA, entrambi sotto lo 0,1 per provare come in zona gol il contributo sia praticamente nullo, nonostante le heatmap dicano che l’albanese sia avanzato spesso fino si pressi dell’area di rigore.

Non solo, perché paradossalmente i problemi maggiori restano nel suo forte, ovvero quando ha il possesso di palla. Non gli è riuscito nessun dribbling e ha perso ben sei volte la sfera, un dato allarmante visto che un errore del mediano in quella zona del campo può costare carissimo.

Anche in fase difensiva, la sua efficacia resta dubbia: solo due intercetti e un solo duello vinto in tutta la partita. Davvero poco. Asllani ha il supporto di tutti nell’ambiente Inter e avrà ancora il suo spazio vista l’assenza di Zielinski, ma ora deve cambiare marcia, altrimenti il suo futuro potrà andare solo in una direzione.