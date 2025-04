Colpo Taremi in Serie A, una rivale lo vuole per 5 milioni

La punta iraniana potrebbe clamorosamente dire addio ai colori nerazzurri in estate: la rivale dell’Inter è pronta a scommettere su Taremi

Alle spalle il rocambolesco 2-2 contro il Parma, l’Inter di Simone Inzaghi si gioca un’intera stagione nei prossimi venti giorni. Il Bayern Monaco come ostacolo in Champions League, poi il Milan davanti alla qualificazione per la finale di Coppa Italia.

Tre settimane cruciali che diranno tantissimo anche riguardo allo Scudetto che, ad oggi, è un discorso tutt’altro che chiuso. Dal campo al calciomercato, con la dirigenza di Viale della Liberazione deve fare i conti con qualche situazione traballante soprattutto nel reparto avanzato.

Joaquin Correa dirà addio a parametro zero il prossimo 30 giugno, destino che dovrebbe riguardare alla stessa maniera pure Marko Arnautovic. Chi invece a sorpresa rischia già di cambiare aria, dopo appena una stagione nella Milano nerazzurra, è Mehdi Taremi.

Taremi ‘tradisce’ l’Inter: nuova big in Serie A

È arrivato a zero dopo essersi svincolato dal Porto, con grandi aspettative. Su di lui voleva puntare il Milan, era l’estate 2023 ma alla fine non se ne fece nulla. Poi l’Inter, il matrimonio e la maglia nerazzurra: un connubio che, tuttavia, non ha portato ai risultati sperati.

Taremi in questa sua prima – e forse unica – stagione all’Inter ha deluso. C’è poco da dire. 34 presenze complessive tra campionato e coppe, con appena 3 reti e 6 assist vincenti all’attivo: la media di un gol ogni 493′. Al punto che in questo finale di stagione, anche a causa di alcuni acciacchi fisici (l’ultimo di ritorno dalla Nazionale), Inzaghi gli ha preferito Arnautovic. Un momento tutt’altro che esaltante per il 32enne iraniano.

Ad oggi Taremi rischia di essere la quarta scelta in attacco e, nonostante un ricco contratto da 3 milioni di euro più bonus fino all’estate 2027, pensare ad un suo addio per alleggerire il monte ingaggi e registrare una piccola plusvalenza non è affatto utopia. Anzi. Un club italiano, nella Capitale, starebbe pensando a lui per potenziare l’attacco.

Taremi nella Capitale: sì ad una condizione

Si tratta della Roma che pure si appresta a vivere mesi estivi di grossi cambiamenti, a partire dalla scelta del nuovo tecnico che rimpiazzerà Claudio Ranieri.

I giallorossi sono al momento in piena zona Europa League e con la possibilità – seppur complicatissima – di provare a lottare pure per il quarto posto e la Champions League, in caso di filotto di vittorie. Il campo, dunque, sarà giudice in tal senso. Ma la società capitolina per coltivare il sogno legato a Taremi avrà bisogno di raggiungere un risultato.

La qualificazione, almeno, alla prossima Europa League. In quel caso potrebbe partire l’offensiva nei confronti dell’ex Porto che a Roma potrebbe trovare fiducia e la sua dimensione giusta. L’Inter per il cartellino di Taremi si accontenterebbe di 4-5 milioni di euro.