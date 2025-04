Inter pronta a pagare la clausola, bomber da favola in arrivo

Marotta lo porta a Milano grazie alla clausola, bomber da urlo per l’Inter di Inzaghi: le ultime di calciomercato

Un pari dal sapore amaro quello che l’Inter, a Parma, ha fissato dopo aver subito una doppia rimonta da parte degli uomini di Chivu. Il discorso Scudetto rimane apertissimo, dunque, quando mancano sette giornate alla chiusura della Serie A.

Con buono anticipo la dirigenza di Viale della Liberazione sta programmando una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà tutti i reparti della rosa di Simone Inzaghi. Una squadra nuova, ringiovanita e – probabilmente – ancora più italiana.

Tra le priorità non può non esservi l’attacco, visto che Correa dirà certamente addio a zero e molto probabilmente pure Arnautovic- nonostante i recenti exploit – parrebbe pronto a salutare Milano. Così, in attesa di conoscere il futuro di Taremi ad oggi decisamente in bilico, in casa nerazzurra si punta a un grande colpo.

L’ex bianconero per Inzaghi: capolavoro Inter

Un affare di primissimo livello, un attaccante di spessore che sta facendo grandi cose in Serie A e che potrebbe finalmente consacrarsi una volta per tutte nella Milano nerazzurra. Stiamo parlando di Moise Kean.

La Fiorentina ha fatto un grosso affare, questo non c’è dubbio. Perché strappare alla Juventus un talento come quello di Vercelli per appena 13 milioni di euro risulta – ad oggi – un capolavoro della dirigenza gigliata. I numeri, d’altro canto, sono dalla parte di Kean. 22 reti stagionali in 36 presenze, tra campionato e coppe, con anche 3 assist all’attivo. Solo in Serie A, la punta azzurra è arrivata a 17 e con un solo rigore: dietro solo a Retegui (22) che di penalty ne ha però il triplo.

L’Inter è intrigata all’idea di poter puntare sulla punta 25enne – il cui stipendio si aggira intorno ai 2,2 milioni annui – che nel suo contratto con il club di Commisso, all’arrivo a Firenze, pretese l’inserimento di una clausola rescissoria. L’ha rivelata tempo fa il dg Ferrari questa ‘conditio sine qua non’ a cui i toscani – la prossima estate – potrebbero ritrovarsi a sottostare. 52 milioni di euro la cifra in ballo – valida, però, solo dal 1 al 15 luglio – che Marotta e Ausilio saprebbero già come mettere sul piatto.

Inter-Kean, strategia chiara: pronto un addio

Il classe 2000 ha dimostrato di saper far gol in ogni maniera e con Thuram e Lautaro Martinez formerebbe, senz’altro, un trittico da urlo per la prossima stagione. Se da un lato Inzaghi già gongola, dall’altro Marotta avrebbe pronto un sacrificio per raggiungere la cifra richiesta.

52 milioni sono tanti. Non troppi se si pensa che il principale candidato a lasciare l’Inter in estate, Davide Frattesi, potrebbe contribuire pesantemente sulla potenziale offerta nerazzurra. Il centrocampista capitolino piace tanto alla Roma, così come a diversi club di Premier League: l’Inter, davanti ad una proposta di almeno 30 milioni di euro, direbbe sì alla sua partenza.

Un addio già ventilato lo scorso gennaio quando però la dirigenza di Viale della Liberazione si rifiutò di prendere in considerazione la partenza dell’ex Sassuolo a stagione in corso. Ora tutto sta per cambiare e pur di arrivare a Kean, la carta Frattesi può risultare decisiva. Staremo a vedere: la nuova Inter sta già nascendo.