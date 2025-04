“Inzaghi alla Mourinho”: ufficiali le 3 giornate di squalifica

Dichiarazioni pepate del tecnico nerazzurro prima di Bayern-Inter nello stile del collega ex Roma, fresco di squalifica in Turchia

Simone Inzaghi ha assistito al magro pareggio condiviso dall’Inter con il Parma al di qua di una semplice vetrata, in uno degli spazi riservati dello Stadio Ennio Tardini che separano la tribuna dal terreno di gioco.

Da lì ha potuto soltanto dare indicazioni a distanza ed impartire direttive, attraverso la figura di Massimiliano Farris, che non hanno trovato d’accordo molti tifosi e tanti addetti ai lavori.

Le pesanti critiche piovute, però, piuttosto che rovinare l’umore dell’ambiente, hanno risuonato nell’animo del tecnico piacentino con la forza di uno sprono esplosivo.

A tal punto che nei pochi giorni che hanno anticipato l’arrivo della squadra a Monaco, in vista del primo delicato impegno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, Inzaghi ha strigliato l’organico a puntino.

Non risparmiandosi dal far notare cosa non ha funzionato e quali siano state le motivazioni di quel calo mentale improvviso, oltre che qualitativo, che ha permesso ai Crociati di riacciuffare il pareggio nel secondo tempo.

Da quella prestazione l’Inter riparte con cattiveria, convinzione e carattere. Perché il Bayern non perdonerebbe, se venissero concesse occasioni simili.

Lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa alla vigilia. Durante la quale l’ex Lazio ha voluto indossare le vesti di un suo collega particolarmente esuberante e reazionario, ovvero José Mourinho, per rispondere alle domande dei presenti.

Inzaghi paragonato allo ‘Special One’, ma che disastro in Fenerbahce-Galatasaray

“Non mi stupisce il fatto che per giocare contro il Bayern in Champions sia necessario fare come Mourinho. Non dimentichiamo che contro i bavaresi lui ha vinto un trofeo”, ha ammesso Inzaghi con grande energia.

Un paragone che lo pone sullo stesso piedistallo di chi, come lo Special One, non si è mai tirato indietro dal prendere di petto le critiche e rielaborarle, per trarne un vantaggio strategico.

“È il rumore dei nemici, il nemico invisibile contro cui tutti gli allenatori si agitano quando capiscono che devono dare un po’ la scossa alla loro squadra – ha detto a ‘tmw’ Franco Vanni di ‘La Repubblica’ paragonando la conferenza di ieri di Inzaghi al modo di comunicare di Mourinho, specie nella famosa stagione del Triplete – Parla contro un teorico ambiente ostile che serve in realtà a compattare la sua squadra e darle più vigore. Non mi stupisce il fatto che se devi giocare in Champions contro il Bayern Monaco tu faccia il Mourinho. Che, ricordiamo, contro il Bayern ha vinto una Champions”.

Intanto, Mourinho continua a far parlare di sé anche lungo il versante più orientale del Mediterraneo. Il suo Fenerbahce non sta facendo grandi cose in Turchia, soprattutto nel testa a testa con il Galatasaray di Victor Osimhen fra campionato e coppa nazionale.

Proprio nell’ultimo derby disputato lo scorso 2 Aprile fra le due super rivali, come prevedibile, è scoppiato il putiferio. Risse, spintoni e qualche parola di troppo. Ma anche un gesto non passato inosservato, di cui si è macchiato l’ex tecnico della Roma a seguito del fischio finale dell’arbitro.

Visibilmente stizzito dai calorosi festeggiamenti dei giocatori del Galatasaray per la vittoria, si è avvicinato alle spalle del tecnico avversario Buruk Okan per strizzargli il naso. Una reazione costatagli tre giornate di squalifica, da scontare comunque entro i confini della coppa locale il prossimo anno.