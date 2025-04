Inzaghi svela il segreto della vittoria dell’Inter: “Parte tutto da una giocata di Sommer”

Simone Inzaghi e Lautaro Martinez hanno parlato dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Bayern Monaco: il segreto del successo

È una grande serata per l’Inter, che ha vinto in trasferta contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ subito dopo il fischio finale, analizzando la prestazione dei suoi.

“Più del risultato penserei alla partita, come l’abbiamo sviluppata e giocata. Tra 7 giorni ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima, ma l’Inter le ha tenuto testa. Vittoria più bella in carriera? È una partita di grandissimo spessore che ci fa felici”, ha iniziato il tecnico visibilmente soddisfatto. L’avversario era di grande spessore: “I numeri del Bayern li sappiamo: 23 vittorie nelle ultime 27 in Champions. Dobbiamo dar seguito a questa prestazione di fronte ai nostri tifosi. Hanno provato a far pressing, ma hanno trovato un’Inter che tecnicamente è uscita bene”. Il segreto è una mentalità di ferro: “Il nostro portiere poteva aspettare con la palla in mano, invece abbiamo fatto un gol meraviglioso. Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria: siamo subito andati a cercare il gol dopo il pareggio. Bravissimi ragazzi, dobbiamo continuare in questo modo”. E chiude: “Nel giorno e mezzo di tempo che abbiamo avuto, avevamo detto che dovevamo togliere possesso al Bayern. Dovevamo venire a Monaco con personalità. La squadra è rimasta sempre in partita concentrata e lucida, anche quando loro si sono fatti sentire. La squadra ha portato i nostri principi che conosciamo da 4 anni“. Lautaro dal gol alle critiche: “Sono felice”

Anche Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky: “Gol? Ho vinto un contrasto a metà campo, ho visto uno spazio, Carlos l’ha messa di prima, ma Marcus mi ha dato un grande palla. Per fortuna è entrata, è stato un bel gol, ma è servito per aprire le marcature e andare in vantaggio”.

Ma non sono stati giorni facili per i nerazzurri dopo la rimonta subita in campionato: “Ho parlato tanto con i ragazzi. Dopo il pareggio di Parma, dovevamo dimostrare. Se vogliamo vincere dobbiamo lasciare indietro Parma e prenderci quello che abbiamo fatto qui. La partita è stata completa sotto tutti gli aspetti, qualità e personalità. Dobbiamo continuare a crescere“.

E stasera ha vissuto una serata magica: “Sono felice: i ragazzi contro una grandissima squadra in un grande stadio hanno dimostrato di valere tanto e di poter indossare tanto. Ritorno? Dobbiamo fare la stessa partita. Gli abbiamo tolto tanto possesso nel primo tempo e loro hanno sofferto. Ora penseremo al campionato. Dobbiamo recuperare molto velocemente”.