Pagelle e Tabellino Bayern Monaco-Inter 1-2: Lautaro il trivellatore, Frattesi d’oro ma Thuram si oblia

Top e flop di Bayern Monaco-Inter: il riassunto e i voti dell’attesissima gara d’andata dei quarti di Champions League

Dopo il pareggio di Parma in Serie A, l’Inter di Inzaghi si presenta all’Allianz Arena per sfidare il Bayern Monaco allenato da Kompany. L’allenatore tedesco, a sorpresa, preferisce Guerrerio a Muller. Scelte obbligate in difesa con Dier e Kim centrali. Inzaghi non riesce a far partire Dimarco dal 1′: al suo posto c’è Carlos Augusto. Torna titolare anche l’ex Bayern Pavard.

Partono molto meglio i padroni di casa, rendendosi pericolosi al 7′: Olise punta la rete e tira, Lautaro riesce a deviare in scivolata. I nerazzurri rispondono al 12′ con un tiro da fuori di Calhanoglu ribattuto. Il Bayern comincia a spingere con più qualità. Kane, al quarto d’ora, da ottima posizione colpisce di testa per la presa comoda di Sommer. Un minuto dopo lo svizzero si ripete su Olise. Al 20′, il portiere nerazzurro è chiamato a un grande intervento per fermare un inserimento in area di Guerreiro. E non è finita, perché dopo 2′, Sommer deve fermare ancora un tiro a giro di Olise.

L’Inter se la vede brutta al 26′, quando dopo un bel salvataggio di Bastoni Pavard serve Olise: l’inglese naturalizzato francese appoggia per Kane che è praticamente solo in area, prova a piazzarla e si scontra con il palo. Dopo la grande paura, i nerazzurri cominciano a pressare più alti e a palleggiare con maggiore velocità. Alla mezz’ora Barella lancia con un tacco Bastoni che serve a sinistra Carlos Augusto, ma il brasiliano, di prima, colpisce l’esterno della rete.

Al 34′, di nuovo Barella serve benissimo Lautaro: il capitano nerazzurro scivola in area, prima di puntare Kim. Ma il Toro sembra in partita e, infatti, al 38′ segna il goal del vantaggio: cross di Carlos Augusto, tacco di Thuram e trivela di Lautaro che buca Urbig: è 0-1, ed è un goal bellissimo!

Al 52′, Goretzka chiude benissimo in scivolata su un Lautaro lanciato a rete. Poco dopo, sempre il Toro va vicino alla doppietta con un affondo da destra, respinto col bicipite da Urbig. Dopo aver sbandato in avvio di secondo tempo, i padroni di casa riprendono campo. Al 64′, ci prova Guerreiro dal limite, palla di poco alta. Kane, di controbbalzo manda parecchio al lato al 79′. Muller si rende pericolossimo all’81’, ma Pavard devia in angolo. Proprio Muller, all’84’ la parecchia infilando comodamente su cross di Laimer. Ma l’Inter non è doma: Frattesi, proprio lui, chiude un ottimo contropiede segnando il nuovo vantaggio. Prestazione enorme!

TOP e FLOP BAYERN MONACO-INTER

TOP

LAUTARO – 8 – Prima ci sbatte contro, poi riesce a perforare il muro Kim. Dapprima la gioca molto alla larga, corre e lotta, ma piano piano di avvicina e spinge. E già che si sta applicando così bene in lavori di perforazione, decide di trivellare Urbig con un gesto di grande intelligenza ed efficacia. Dominante.

FRATTESI – 8 – Ecco il Frattesi che ci piace. Tocca un pallone e lo mette dentro. Con tutto il cuore e la forza. Una rete ispirata da un angelo?

BARELLA – 8 – Nel primo tempo, tutto il gioco dell’Inter parte da Barella: fa il regista, il mediano e il fantasista. Nel secondo tempo, quando Calhanoglu smette non solo di giocare il pallone ma anche di correre,

BASTONI – 7,5 – Ci mette tecnica, personalità e forza. Quando la palla passa dal lato suo, succede sempre qualcosa di bello per l’Inter e di pericoloso per i bavaresi. Anche in difesa si fa rispettare.

SOMMER – 7 – Nessun intervento complicatissimo, stavolta, ma lo svizzero è sempre attento e puntuale. L’unica nota perfettibile sono i rinvii lunghi.

FLOP

PAVARD – 5,5 – Un suo erroraccio nel primo tempo spiana la strada a Kane che si mangia un goal fatto. Ha esperienza e tecnica, ma manca della giusta ostinazione e della risolutezza che servono per essere efficaci al 100%. Soffre troppo Olise.

THURAM – 5,5 – Appare all’improvviso per un assist fantastico a Lautaro. Poi torna nell’ombra.

Tabellino Bayern-Inter

38′, Lautaro; 84′, Muller; 87′, Frattesi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig 6; Laimer 6,5, Dier 6, Kim 6 (73′, Boey 5,5), Stanisic 6; Goretzka 6, Kimmich 5,5; Olise 6,5, Guerreiro 6 (73′, Gnabry 6,5), Sané 5,5 (73′, Muller 7); Kane 6. All. Kompany 6

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 5,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7,5; Darmian 6,5 (78′, Bisseck 6), Barella 8, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6,5 (73′, Frattesi 8), Carlos Augusto 7; Lautaro 8 (87′, Zalewski sv), Thuram 5,5. All.: Inzaghi 7

Arbitro: Sandro Schärer

AMMONITI: 28′, Kim; 53′, Lautaro; 70′, Mkhitaryan; 92′, Frattesi, 93′, Zalewski