Inter, blitz in Germania anche per il mercato: colpo a sorpresa

La partita con il Bayern non era l’unica priorità nerazzurra, si insegue un giovane talento tedesco in forze all’Hoffenheim

Utile e dilettevole. L’Inter ha fatto vela a Monaco con l’obiettivo di raccogliere il massimo risultato possibile nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, così da ammorbidire la tensione in vista del ritorno e blindare la qualificazione al turno successivo.

Eppure, non sarebbe stata l’unica motivazione che ha condotto anche la direzione sportiva, capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, su suolo germanico.

Perché i radar degli osservatori nerazzurri sono sempre attivi e sondano piste interessanti, ovunque essi si trovino. Il tutto per rispettare le direttive di Oaktree volte al ringiovanimento dell’organico, a partire dalla prossima stagione sportiva.

All’interno del mare di opzioni scovati finora, è spuntato anche il nome di un giovane talento tedesco, sotto contratto con l’Hoffenheim. Lo ha rivelato Florian Plettenberg, voce di ‘Sky Sport DE’.

Si tratta di Muhammed Damar, trequartista classe 2004, finito in prestito all’Elversberg nella seconda divisione calcistica locale.

Rinnovo o addio per Damar? È rebus sul futuro, piace ad Inter e Borussia Dortmund

L’impatto di Damar agli occhi degli osservatori nerazzurri sarebbe stato decisamente positivo. Fino a questo momento il calciatore ha collezionato 25 presenze e messo a referto 7 gol e 6 assist, staccando un pass importante per il salto di qualità definitivo.

Potrebbe raccogliere l’eredità di uno dei centrocampisti offensivi nerazzurri in qualità di mezz’ala d’inserimento, ma anche rivestire un ruolo maggiormente improntato all’impostazione dal basso. Ciò che finora, suo malgrado, non è riuscito a fare con costanza Kristjan Asllani.

Nell’ottica di un affondo, però, l’Inter avrebbe molto su cui lavorare. Anzitutto, bisognerebbe attendere rivolti sulla sua situazione contrattuale. La scadenza del rapporto con l’Hoffenheim è fissata al giugno 2026, ma il club tedesco vorrebbe rinnovare almeno fino al giugno 2029.

Nel caso in cui non dovesse esser raggiunto un accordo a stretto giro di posta, Damar potrebbe dunque finire sul mercato per garantire plusvalenza.

Anche qui, però, le pressioni della concorrente Borussia Dortmund sono insistenti. E non è affatto da escludere che un calciatore della sua età possa esprimere il desiderio di restare entro i confini nazionali, all’interno di una realtà estremamente convincente come quella giallo-nera della Vestfalia.