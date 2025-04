Inter sulla rivelazione della Premier League: Marotta vuole anticipare le big inglesi

C’è anche l’Inter su uno dei calciatori rivelazione della Premier League. I nerazzurri sono pronti a sfidare le big inglesi

Una grandissima impresa quella dell’Inter contro il Bayern Monaco. I nerazzurri hanno violato il fortino dell’Allianz Arena, dove i padroni di casa erano imbattuti da quattro anni in Champions, e ora attendono con grande fiducia il match di ritorno che può regalare a Lautaro e compagni la seconda qualificazione in semifinale nelle ultime tre edizioni della competizione.

Andata dei quarti di finale di Champions che si completerà stasera con Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-PSG. Una partita quest’ultima in cui potrebbe essere in campo un altro obiettivo di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione. Sono arrivate anche conferme, nelle scorse ore, dalla stampa inglese sull’interessamento dei nerazzurri per un calciatore seguito anche da tutte le big della Premier League.

Si tratta di Boubacar Kamara, centrocampista francese dell’Aston Villa. Dopo un inizio stagione da rincalzo, Kamara è diventato uno dei titolari della compagine di Emery dallo scorso dicembre sia in Premier che in Champions. Un rendimento in crescendo quello dell’ex Olympique Marsiglia che avrebbe già convinto l’Aston Villa sull’opportunità di allungargli il contratto in scadenza nel 2027.

L’Inter sulla rivelazione della Premier League: valutazione elevata

Un’intenzione quella dei Villans che potrebbe essere ostacolata da eventuali proposte in arrivo da club rivali. Kamara, infatti, è seguito già con grande attenzione da Chelsea, Arsenal e Liverpool nonché da club esteri tra cui l’Inter che, tuttavia, partirebbe svantaggiata in un’eventuale sfida di mercato con le big inglesi.

Indubbiamente, il calciatore dell’Aston Villa ha caratteristiche davvero intriganti per l’Inter. Dopo gli esordi da difensore centrale, Kamara ha avanzato la sua posizione in campo ed ora è diventato un mediano davanti alla difesa, abile sia nella fase di interdizione che nell’impostazione della manovra dal basso. Nello schieramento di Emery ha preso il posto di Douglas Luiz, diventando un calciatore fondamentale nel dettare i tempi di gioco e fare anche da filtro in una squadra dalla spiccata propensione offensiva.

La valutazione di Kamara non può non essere elevata. Servono almeno 40 milioni per provare a strapparlo all’Aston Villa che non ha assolutamente esigenze di venderlo, considerata anche l’attuale situazione contrattuale. L’Inter lo segue con attenzione, pronta eventualmente ad inserirsi per anticipare le big di Premier. Più probabile, tuttavia, che i nerazzurri dirotteranno l’investimento per rinforzare il centrocampo su altri obiettivi più alla portata, nell’immediato, come Samuele Ricci del Torino. Quest’ultimo potrebbe diventare la prima scelta soprattutto in caso di addio di Frattesi.