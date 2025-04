L’Inter chiama Mourinho: affare improvviso

Magari anche il caro Mou sta pensando all’ipotesi triplete per l’Inter: Inzaghi potrebbe togliergli il primato

La Super Lig turca vede il Galatasaray di Osimhen al primo posto a 71 punti. Subito dietro c’è il Fenerbahce di José Mourinho a 68. Lo Special One ci crede, anche se in Turchia la sua esperienza si sta dimostrando assai più movimentata del previsto. A Istambul tutti ancora discutano del confronto avuto dal portoghese con Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, dopo la partita del 2 aprile, persa dal Fenerbahce per 2-1.

Mourinho, irritato per la sconfitta, si è avvicinato a Buruk e lo ha preso per il naso. Non in senso lato. Dopodiché l’allenatore del Galatasaray si è lasciato platealmente cadere a terra, come se lo avessero appena accoltellato. Mourinho sembra essersi adattato bene al clima particolarmente melodrammatico del calcio anatolico. La tensione lo motiva a dare il massimo, anche se i tifosi del Fenerbahce sono abbastanza delusi dalla stagione… C’è dunque chi ipotizza un allontanamento a fine giugno. Ma, in quel caso, potrebbero essere molti i giocatori, arrivati in Turchia proprio per giocare con Mou, a poter chiedere la cessione.

La polemica sullo scontro con Buruk, intanto, sembra già essersi sgonfiata. Il collegio arbitrale turco aveva chiesto una squalifica di dieci giornate, per comportamento violento. Ma il giudice sportivo, dopo aver valutato l’episodio, lo ha derubricato come antisportivo, riducendo la squalifica a tre giornate.

Esodo in caso di addio di Mourihno: l’Inter segue En-Nesyri

A uscire potrebbero essere Kostic, Amrabat (in prestito dalla Fiorentina) e l’attaccante En-Nesyri. Tramite intermediari, l’Inter potrebbe fare un sondaggio proprio per En-Nesyri. E qualche contatto, sempre attraverso specialisti di mercato, potrebbe avvenire direttamente con Mourinho.

La richiesta di informazioni potrebbe aver senso per il club nerazzurro in vista di una possibile uscita di Taremi, su cui potrebbero farsi avanti anche dei club turchi (il persiano ha infatti lasciato intendere di non voler considerare le offerte arabe). Il nazionale marocchino, che in questa stagione ha di fatto soffiato il posto da titolare a Dzeko, ha contratto lungo, fino al 2029, coi turchi… Ciononostante, in caso di partenza dello Special One, potrebbe chiedere la cessione.

Youssef En-Nesyri, esploso nel Malaga, arrivò a gennaio 2020 nel Siviglia per circa 20 milioni di euro. Con il club andaluso, si mise subito in mostra in Europa League e poi in Liga. In quattro stagioni con il Siviglia, riuscì a mettere insieme 196 presenze e 73 goal.

L’estate scorsa era sembrato vicino alla Roma. Poi, a sorpresa, è finito al Fenerbahce che lo ha pagato 19,5 milioni di euro. Una cifra che lo ha di fatto reso l’acquisto più costoso in assoluto del campionato turco. Il Fenerbahce non lo venderebbe a meno di 20 milioni. Un prezzo, tutto sommato, abbordabile per una quarta punta.

Attaccante esperto o giovane da lanciare?

Per età, esperienza e caratteristiche, En-Nesyri potrebbe essere un profilo ideale per Inzaghi. La proprietà, invece, punta a giocatori più giovani. Oltre a Castro (il cui prezzo appare però oggi già troppo alto), l’Inter potrebbe quindi puntare su dei nomi a sorpresa. Nelle ultime ore si è tirato in ballo anche quello di Oscar Aranda, giovane talento del Real Madrid. Il ventiduenne spagnolo, esploso con il Granada e il Malaga, è passato ai Blancos e da lì in prestito al Famalicao, in Portogallo.

Potrebbe costare meno di 10 milioni e garantire al club nerazzurro un asset interessante da sfruttare in ottica player-trading. Con 8 goal e 2 assist in 27 partite, Aranda ha dimostrato già di poter essere un attaccante funzionale e duttile.

L’alternativa oggi più chiacchierata è Lucca, che l’Udinese valuta 35 milioni. E poi c’è David, a costo zero, ma solo a fronte di un esborso molto importante a livello di commissioni e stipendio. Intanto, il portale inglese caughtoffside ha tirato di nuovo fuori il nome di Federico Chiesa, parlando di un rinnovato interesse da parte dei nerazzurri.