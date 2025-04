Sette partite senza Dimarco: l’annuncio ufficiale dopo Bayern-Inter

La vittoria in Germania potrebbe rappresentare una svolta importante per il finale di stagione dei nerazzurri. Ora la speranza è di recuperare gli infortunati

Una vittoria che consente di dimenticare Parma e di continuare a sognare in grande. Il successo in casa del Bayern Monaco vale il doppio per l’Inter considerati anche i giorni trascorsi dopo il pareggio contro i gialloblu. Naturalmente Inzaghi ha la consapevolezza di non aver fatto praticamente nulla. Al ritorno servirà un’altra prestazione simile per accedere in semifinale. Un gol di vantaggio, senza la regola delle reti in trasferta, è quasi nulla. A disposizione ci saranno due risultati su tre.

Per questo motivo la parola d’ordine ad Appiano Gentile è questa: guai a rilassarsi. Saranno tre settimane intense tra campionato, Bayern e Milan e un crocevia fondamentale per la stagione. Inzaghi spera di poter recuperare la maggior parte degli indisponibili proprio per aumentare le rotazioni. E uno dei calciatori che il tecnico si augura di avere a disposizione nel minor tempo possibile è proprio Dimarco.

L’infortunio di Dimarco

Le condizioni di Dimarco continuano ad essere sotto osservazione da parte dell’Inter. L’esterno era reduce da un risentimento muscolare che gli aveva fatto saltare anche il doppio appuntamento con l’Italia. Poi il rientro contro l’Udinese e un nuovo stop precauzionale che lo ha portato a non giocare contro Milan, Parma e Bayern Monaco.

Le condizioni dell’esterno nerazzurro

Il timore dell’Inter è quello di una ricaduta rispetto al precedente infortunio. Per questo motivo si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. La parola d’ordine in questi casi è precauzione. Meglio fargli saltare qualche partita in più e schierarlo in campo una volta che non ci sono più rischi.

A confermare questa linea è stato anche Inzaghi in conferenza stampa dopo la sfida contro il Bayern: “Sarà da valutare. Lui voleva rendersi disponibile per un quarto d’ora, ma abbiamo deciso di non prenderci rischi. Meglio perderlo per due o tre partite che per 7“. Parole che chiare che confermano come ci sia un piano ben preciso per Dimarco.

L’esterno nerazzurro potrebbe saltare anche Cagliari e ritornare a disposizione per il ritorno con il Bayern. Le valutazioni le si faranno solamente nei prossimi giorni e successivamente saranno prese tutte le decisioni del caso.

Infortunio Dimarco: out contro il Cagliari?

Al momento non si sa quando Dimarco potrà ritornare a disposizione. Ad Appiano Gentile non si vogliono prendere rischi inutili e quindi rivedremo il giocatore in campo solo quando avrà smaltito il modo definitivo il problema fisico. La sua presenza contro il Cagliari resta in forte dubbio mentre ci sono possibilità maggiori di vederlo in campo nel ritorno di Champions League.