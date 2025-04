DIRETTA Bayern Monaco-Inter, segui la cronaca LIVE della Champions League

L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita al Bayern Monaco in Germania in una gara valida come andata dei quarti finale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che ambiscono a raggiungere la finalissima, che si disputerà proprio su questo campo, che sarà diretta dall’arbitro svizzero Scharer.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che sono reduci dal pareggio in Serie A contro il Parma che li ha mantenuti in testa al campionato a +3 sul Napoli, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Feyenoord agli ottavi di finale. Senza lo squalificato Asllani, l’obiettivo è quello di centrare un risultato positivo per giocarsi la qualificazione nel ritorno davanti al proprio pubblico in programma mercoledì prossimo a San Siro. Dall’altra parte i bavaresi di Vincent Kompany, che invece vengono dalla vittoria in Bundesliga contro l’Augsburg che li ha mandati in fuga verso il titolo di campioni di Germania, hanno avuto la meglio sul Celtic e sul Bayer Leverkusen nei turni precedenti. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in diretta sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale su questo campo risale alla fase a gironi della Champions di due stagioni fa, quando i biancorossi si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Pavard – nel frattempo passato ai meneghini – e di Choupo-Moting. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Allianz Arena’ tra Bayern Monaco e Inter live in tempo reale.