Inter-Milan, previsioni per la Coppa Italia: “Perderanno il derby e anche malamente”

Prosegue il tour de force dei nerazzurri di Inzaghi: dopo il Cagliari in Serie A il ritorno di Champions col Bayern. Ma c’è chi pensa già al derby di ritorno

Non c’è tempo per festeggiare, non c’è tempo nemmeno per rifiatare. Dopo la grande vittoria contro il Bayern Monaco di martedì scorso, l’Inter torna in campo oggi contro il Cagliari. Poi ci sarà il ritorno dei quarti di Champions League e quindi di nuovo la Serie A a Pasqua prima del derby contro il Milan.

Di certo i nerazzurri di Simone Inzaghi non possono pensare adesso alla Coppa Italia. Non solo perché dei tre traguardi ancora raggiungibili è quello meno importante, ma anche perché ci sono troppe partite da preparare e da giocare prima della quarta stracittadina stagionale. Discorso ovviamente diverso per i rossoneri di Sergio Conceicao, per i quali la competizione nazionale è l’unico obiettivo rimasto in una stagione per il resto disastrosa – eccezion fatta per la Supercoppa Italiana – che li ha visti uscire già ai playoff in Champions e non lottare mai per lo scudetto e ora nemmeno più per il quarto posto in campionato.

La gara di andata è finita con un pareggio 1-1 per effetto dei gol di Abraham e Calhanoglu. Per il ritorno c’è chi vede il Diavolo grande favorito: “Secondo me l’Inter farà buone partite sia in Champions che in Serie A, ma penso che il derby di Coppa Italia lo perderà e anche in malo modo – ha detto Riccardo Trevisani a ‘Tele Vomero’ – I nerazzurri dovranno sacrificare per forza”.

Inter, Trevisani non ha dubbi: “Napoli favorito per lo scudetto”

Lo stesso giornalista e telecronista sportivo ha poi fatto le sue previsioni per quanto riguarda il duello scudetto tra Inter e Napoli. Anche qui i tanti impegni della formazione di Inzaghi fanno spostare la bilancia in favore dei partenopei di Conte, agevolati da un calendario facile sulla carta, nonostante i tre punti di vantaggio in classifica.

“Se i nerazzurri dovessero vincere lo scudetto con 82 o 83 punti, agli azzurri rimarrà una forte incazzatura – prosegue Trevisani ai microfoni dell’emittente campana – L’Inter deve giocare a Bologna, poi ha un calendario difficile e se dovesse passare il turno in Champions, dovrà vedersela con il Barcellona. Io continuo a pensare che il Napoli vincerà questo scudetto. Per me l’Inter non li farà 21 punti nelle ultime sette partite, sono sicuro al 100%. Il Napoli, invece, può fare filotto di vittorie. Fino a questo momento è comunque una stagione sorprendente quella dei meneghini: non credevo che avessero la forza anche mentale di restare in corsa su tutto”.