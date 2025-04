L’Inter piazza un colpo straordinario: “5 anni e 50 milioni”

I nerazzurri continuano ad essere scatenati sul calciomercato. Marotta sembra essere pronto a chiudere un affare di livello anticipando la concorrenza

In viale della Liberazione sono giornate di duro lavoro sul calciomercato. Nonostante la squadra sia in piena corsa per tutti gli obiettivi, la dirigenza ha già lo sguardo rivolto alla prossima stagione. Le indicazioni date da Oaktree sono molto chiare: puntare su giocatori giovani e di prospettiva. Ma allo stesso tempo Marotta non ha chiuso alla possibilità di andare a prendere calciatori di esperienza per proseguire a mantenere una certa competitività.

Intanto, secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, l’Inter si appresta a chiudere una operazione di calciomercato molto importante. La Rosea parla di una proposta di 5 milioni di euro a stagione per un contratto quinquennale. Una offerta destinata a sbaragliare l’intera concorrenza anche se al momento non c’è niente di ufficiale. I nerazzurri comunque vogliono provare a chiudere l’operazione per regalare il rinforzo a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: nuovo colpo di Marotta, i dettagli

Marotta sta lavorando intensamente per chiudere dei colpi importanti. C’è un calciatore che piace davvero tanto in viale della Liberazione ed ora sembra che la trattativa sia entrata nel vivo. Si parla di una proposta importante per convincere il giocatore ad accettare la destinazione nerazzurra. Si tratterebbe di una operazione importante e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà il tutto.

Inter-David: la trattativa entra nel vivo

Il nome di Jonathan David è sempre stato in cima alla lista di Marotta. In viale della Liberazione, nonostante le richieste del canadese, non hanno mai abbandonato la pista del giocatore in scadenza con il Lille ed ora ci sono delle novità molto importanti. David ha abbassato le pretese e quindi ci sono possibilità di arrivare alla fumata bianca nel prossimo calciomercato.

Secondo le ultime informazioni, l’Inter avrebbe messo sul piatto una proposta di 5 milioni di euro per cinque stagioni. Un contratto quinquennale economicamente importante che potrebbe portare David ad accettare la destinazione nerazzurra. Complessivamente si tratterebbe di una operazione, comprese le commissioni per gli agenti, di circa 50 milioni.

Una cifra sulla carta molto importante, ma ci sarebbe l’ok di Oaktree. Ora la palla passa direttamente a David. Il suo contratto con il Lille è in scadenza e questo consente all’attaccante di poter scegliere liberamente la squadra. E vedremo se alla fine il suo nuovo club sarà l’Inter.

Inter, UFFICIALE il rinnovo di Pio Esposito

Ufficiale il prolungamento di contratto di Francesco Pio Esposito fino al 2030 ✍️🖤💙#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 11, 2025

Se per David ci vuole ancora del tempo per capire cosa succederà, l’Inter ha reso ufficiale un’altra operazione in attacco. Parliamo del rinnovo fino al 2030 di Francesco Pio Esposito. Una trattativa chiusa da tempo, ma il comunicato da parte del club nerazzurro è arrivato solo nelle ultime ore.