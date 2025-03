È fatta, l’Inter mette ko Conte: “Accordo fino al 2030”

Accelerazione improvvisa e chiusura di una trattativa per i nerazzurri. Una mossa che ha tagliato completamente fuori il Napoli

In viale della Liberazione si lavora attentamente sul calciomercato. Marotta e Ausilio ormai da settimana stanno individuando i profili giusti da dare al proprio tecnico in vista della prossima stagione. E una operazione è stata praticamente definita. L’Inter ha trovato l’accordo fino al 2030 con il giocatore e nelle prossime settimane sarà messo nero su bianco l’intesa.

Una accelerazione fortemente voluta dalla dirigenza per anticipare la concorrenza. Su di lui si erano mossi con forza sia Napoli che club di Premier. Una situazione che ha portato l’Inter a dover anticipare un po’ i tempi e chiudere un accordo fondamentale anche per il futuro. Naturalmente nelle prossime settimane si deciderà se lasciarlo in rosa la prossima stagione o magari darlo in prestito per continuare il lungo percorso di crescita iniziato ormai da diverso tempo.

Inter, accordo chiuso: firma fino al 2030

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Pio Esposito. Il Napoli si era mosso con il suo agente. Lo stesso avevano fatto alcuni club di Premier, ma alla fine l’ha spuntata Marotta. Come confermato dal suo procuratore Giuffredi, si può parlare di accordo di massima trovato per il rinnovo fino al 2030. Ora si attende solamente l’ufficialità.

Il futuro di Esposito è nerazzurro

Nelle scorse settimane erano stati avanzati dei piccoli dubbi sulla volontà da parte dell’Inter di puntare realmente su Esposito. Tanto che Napoli e Manchester United avevano fatto dei sondaggi importanti per capire la fattibilità dell’operazione. Da parte di viale della Liberazione nessuna apertura ad una cessione ed ora l’accordo trovato fino al 2030 conferma la volontà di Marotta e Ausilio di puntare forte su di lui.

Ora si dovrà capire se inserirlo sin da subito nella rosa di Simone Inzaghi oppure mandarlo ancora in prestito un altro anno magari in Serie A. La certezza sembra rappresentata dal fatto che Esposito farà parte della rosa che andrà a giocarsi il Mondiale per Club e solamente successivamente si deciderà meglio il suo futuro.

L’ipotesi di una permanenza all’Inter anche la prossima stagione non è assolutamente da escludere. Ma si ragiona sulla possibilità anche di consentirgli di avere continuità in un’altra squadra di A e magari portarlo definitivamente nel 2026 alla corte di Inzaghi. I dubbi, comunque, saranno sciolti solamente dopo la prima parte del ritiro.

Esposito vuole la A con lo Spezia

La notizia del rinnovo è sicuramente importante per lo stesso Esposito, ma per ora l’attaccante ha un pensiero fisso in testa: ottenere la promozione con lo Spezia. Poi comincerà a pensare al suo futuro in nerazzurro.