Scambio Inter-Lazio, contatti avviati: si chiude in estate

Inter e Lazio, prossime avversarie sul campo nel finale di campionato, dialogano sul mercato: scambio in vista per luglio

Proprio contro i biancocelesti, la sua ex squadra, quella nella quale si è messo in evidenza come tecnico degno del grande salto verso l’ambiziosa Inter, Simone Inzaghi si giocherà probabilmente parte del rush finale per lo Scudetto nella penultima giornata di questo appassionante campionato.

Dopo la clamorosa goleada dell’andata (uno 0-6 che resta tra le migliori prestazioni stagionali dei nerazzurri) la Beneamata ospiterà a San Siro la Lazio nell’ultima gara casalinga dell’anno. Un appuntamento che, con i capitolini presumibilmente ancora in lotta per un posto in Europa, assume i contorni di un impegno non facile.

Subito dopo lo scontro sul terreno di gioco – anzi, forse già nel pre-partita o subito dopo il match – le due dirigenze potrebbero sedersi al tavolo per parlare di uno scambio di mercato che potrebbe concretizzarsi a luglio. O forse anche prima, considerando l’impegno dei meneghini nel Mondiale per Club. La trattativa dovrebbe svolgersi sulla base di uno scambio con un piccolo conguaglio a favore della società capitanata da Claudio Lotito.

Non è la prima volta che il tecnico piacentino, che ben conosce tutti quei giocatori attualmente alla Lazio ma già presenti nei suoi 6 anni alla guida dei romani, prova a ‘riprendersi’ qualcuno dei pupilli lasciati giocoforza a Roma. Il caso rappresentato da Joaquìn Correa, fortemente voluto dall’allenatore appena sbarcato a Milano, ne è stata già una concreta dimostrazione. Al di là della discutibile resa dell’attaccante argentino.

Inter-Lazio dal campo al mercato: scambio con conguaglio?

Dopo una stagione a dir poco deludente – condizionata magari da qualche piccolo infortunio, ma comunque molto al di sotto delle aspettative – Mehdi Taremi è destinato a lasciare l’Inter alla fine di questa stagione. Forte di alcune proposte provenienti dalla Liga ma anche dalla Saudi Pro League, l’iraniano non dispiace nemmeno ad alcuni club di Serie A.

Tra questi c’è anche la Lazio, bisognosa di un attaccante centrale che possa dare il cambio, all’occorrenza, al Taty Castellanos. Ecco che allora, con la convergente necessità dell’Inter di rimpinguare le corsie esterne con dei ricambi all’altezza, si potrebbe concretizzare uno scambio con Manuel Lazzari, il motorino della corsia di destra che proprio grazie al lavoro di Inzaghi a Roma si è elevato ad ottimi livelli di prestazione.

Lo scambio di mercato, che verrebbe impostato con un piccolo conguaglio a favore dei meneghini, risolverebbe parte dei problemi di entrambi i roster. Lazzari, contratto in scadenza nel 2027, raggiungerebbe ben volentieri il suo mentore, con l’attaccante asiatico che invece tenterebbe di rilanciarsi in una piazza che attende ancora di conoscere il proprio destino alla fine di un campionato che, quanto meno fino a dicembre, l’aveva vista stare a stretto contatto con le primissime della graduatoria.