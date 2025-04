Calendario Inter-Napoli: lo Scudetto si decide qui, segnatevi già le date

Sette le partite che mancano alla conclusione della Serie A e che decideranno la lotta Scudetto. Inter e Napoli si giocano tutto qui

Un ultimo mese e mezzo di stagione da vivere tutto d’un fiato per l’Inter e i suoi tifosi. I nerazzurri sono in corsa su tre fronti e ogni partita sarà, di fatto, decisiva per continuare a inseguire il sogno di un altro Triplete a quindici anni di distanza da quello, epico, del 2010 con Mourinho in panchina.

Simone Inzaghi proverà ad emularlo. Servirà un’impresa all’Inter ma Lautaro e compagni, come dimostrato nuovamente a Monaco di Baviera, hanno tutte le potenzialità per riuscirci. In Serie A, il pareggio di Parma subito in rimonta non ha provocato scossoni in classifica grazie al concomitante 1-1 tra Bologna e Napoli. Il duello Scudetto riprende da oggi, dalla sfida casalinga con il Cagliari che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare, considerato che il calendario delle prossime partite, almeno sulla carta, sembra più favorevole ai partenopei.

E’ quantomai utile, dunque, un confronto tra gli impegni che attendono Inter e Napoli nelle ultime sei giornate di Serie A per individuare i possibili incroci che potrebbero decidere un duello Scudetto che può protrarsi fino all’epilogo del campionato.

Inter-Napoli, il calendario a confronto nelle ultime sette giornate

Ecco i tutti i match che attendono Inter e Napoli negli ultimi turni di campionato. Date e orari sono stati comunicati fino al prossimo weekend, quello di Pasqua. Per le cinque giornate finali, bisognerà attendere la comunicazione della Lega Serie A.

32.a giornata (12-14 aprile)

Inter-Cagliari (sabato 12 ore 18)

Napoli-Empoli (lunedì 14 ore 20.45)

33.a giornata (19-20 aprile)

Monza-Napoli (sabato 19 ore 18)

Bologna-Inter (domenica 20 ore 18)

34.a giornata (26-27 aprile)

Inter-Roma

Napoli-Torino

35.a giornata (3-4 maggio)

Inter-Verona

Lecce-Napoli

36.a giornata (10-11 maggio)

Torino-Inter

Napoli-Genoa

37.a giornata (17-18 maggio)

Inter-Lazio

Parma-Napoli

38.a giornata (23-24 maggio)

Como-Inter

Napoli-Cagliari

Se si escludono Torino e Como, nelle altre cinque partite l’Inter affronterà tutte squadre che hanno ancora molto da giocarsi nel finale di campionato. Bologna, Roma e Lazio sono in lotta per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League mentre Cagliari e Verona non hanno ancora raggiunto la salvezza. Proprio la lotta per non retrocedere potrebbe movimentare il calendario del Napoli che, oltre a sfidare l’Empoli al Maradona, sarà ospite di Lecce e Parma, altre due compagine che non considerarsi certo salve al momento.

Se Inter e Napoli dovessero superare senza scossoni le imminenti sfide con Cagliari e Empoli, il weekend di Pasqua sarà un crocevia decisivo per la lotta al vertice con l’Inter ospite del Bologna a tre giorni dalla sfida di ritorno con il Bayern in Champions e il Napoli in trasferta contro il Monza già condannato alla retrocessione.

Attenzione anche all’ultimo turno di aprile con l’Inter opposta a un’altra squadra in grande forma, la Roma, subito dopo il Derby di ritorno in Coppa Italia con il Milan. Il Napoli, invece, riceve un Torino che non ha nulla da chiedere al campionato. Proprio i granata, oltre al Cagliari, saranno le due squadre che affronteranno sia Inter che Napoli nel rush finale per lo Scudetto.

Una volata nella quale va ovviamente considerato anche il fattore Champions. Dovesse passare con il Bayern, l’Inter avrà la semifinale a maggio con tutta probabilità contro il Barcellona. Un doppio impegno che potrebbe togliere ulteriori energie fisiche e mentali ai nerazzurri in vista degli ultimi tre turni nei quali potrebbe essere tutt’altro che scontato la sfida con la Lazio, qualora i biancocelesti dovessero essere , come probabile, ancora in lotta per l’Europa.