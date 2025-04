DIRETTA Inter-Cagliari, Zalewski a destra e Lautaro-Arnautovic davanti: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Cagliari di Nicola nella trentaduesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Cagliari a Milano nel secondo anticipo del sabato valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo per 2-1 in trasferta contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di Champions League, vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali. Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Parma una settimana fa, l’obiettivo è quello di fare bottino pieno per allungare sul Napoli impegnato lunedì contro l’Empoli e prepararsi al meglio al ritorno di mercoledì contro i tedeschi di Kompany. Dall’altro lato i rossoblù di Davide Nicola, che a loro volta vengono dal pari nello scontro diretto salvezza contro l’Empoli, sperano di fare il colpaccio per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Bastoni e Lautaro Martinez prima del rigore messo a segno da Calhanoglu. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Cagliari live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All.: Inzaghi

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Coman; Piccoli. All.: Nicola

ARBITRO: Di Bello di Brindisi