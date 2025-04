Pagelle e Tabellino Inter-Cagliari 3-1: Arnautovic da visionario, Bisseck stona e poi vola

Top e flop di Inter-Cagliari, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A: la cronaca e i voti del match

Dopo la vittoria in Baviera nell’andata dei quarti di Champions League, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato, ospitando il Cagliari al Meazza. Inzaghi lancia dal 1′ Zalewski sulla fascia destra. Dall’altro lato torna Dimarco. In attacco ci sono Lautaro e Arnautovic. Nicola schiera Coman sulla trequarti, a supporto di Piccoli.

Al 7′, Dimarco apparecchia un’ottima occasione per Lautaro in area: il Toro si avvicina lateralmente alla porta, tira e colpisce l’esterno della rete. Il goal arriva al 13′: Augusto serve di petto Arnautovic che controlla orientando e scarica di potenza sotto la traversa. Al 24′, l’Inter subisce un pericoloso contropiede: Piccoli si trova faccia con Sommer, che non sole ma riesce a fermare la sua conclusione.

Il Toro segna il raddoppio per i nerazzurri al 25′ con un bel tocco sotto a superare Caprile, ma la giocata da campione è di Arnautovic: l’austriaco lancia il compagno di reparto con una girata di prima, dimostrando intelligenza e visione. Al 42′, Lautaro prova con una lenta e un po’ scoordinata cilena da cross di Zalewski: palla fuori non di moltissimo. L’Inter appare in totale fiducia.

Al 47′, il Cagliari accorcia con Piccoli: arriva un cross in area su cui l’attaccante schiaccia con potenza battendo Sommer. La storia si ripete? Mina ci prova da fuori al 52′, il suo tentativo è centrale. Subito dopo, Barella lancia benissimo Dimarco che ci prova di prima sul primo palo, Caprile manda in angolo.

Sugli sviluppi dello stesso angolo ci pensa Bisseck, con uno stacco imperioso, a togliere l’Inter dai guai: il 3-1 arriva al 55′. Il Cagliari non si arrende ed è ancora Sommer protagonista deviando in angolo un tiro-cross di Zortea. Stefan de Vrij salva di testa su tiro a botta sicura di Piccoli. Bisseck sfiora la doppietta di nuovo di testa all’81’.

TOP e FLOP Inter-Cagliari

TOP

ARNAUTOVIC – 8 – Goal e super assist. Lo abbiamo aspettato a lungo, criticato e talvolta preso per il culo, e ora l’austriaco, quando ci si era già messi l’animo in pace, sta finalmente facendo la differenza. A tratti visionario!

BARELLA – 7 – Quella contro il Cagliari è una partita speciale per Nicolò. Ma per il centrocampista nerazzurro non è una novità primeggiare in campo: è dovunque, per garantire qualità, intensità e corsa. Nel secondo tempo è meno preciso e pungente, dato che si preoccupa soprattutto di schermare gli avversari.

BISSECK – 7 – Alterna cose buone a errori grossolani. Nell’orchestra intonatissima nerazzurra, le sue (poche) stonature si notano subito. Si fa perdonare con un goal assai bello: stacco perfetto che annichilisce Mina e Caprile. Dopo la rete prende fiducia e si fa rispettare anche dientro.

FLOP

FRATTESI – 5,5 – Tocca pochissimi palloni e non riesce a far male con gli inserimenti: è sempre un po’ in ritardo.

ZALEWSKI – 5.5 – Non è il jolly utile e propositivo che si sperava. Gli difetta soprattutto il coraggio. In costruzione non appare mai disinvolto e in chiusura fa fatica anche a badare al sodo.

Tabellino Inter-Cagliari

3-1

13′, Arnautovic; 25′, Lautaro; 47′, Piccoli; 55′, Bisseck

INTER (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 7, de Vrij 7, Carlos Augusto 6,5; Zalewski 5,5 (66′, Bastoni 6,5), Frattesi 5,5, Calhanoglu 7 (84′, Asllani sv), Barella 7, Dimarco 7 (58′, Darmian 6); Arnautovic 8 (58′, Correa 6), Lautaro 7 (66′, Thuram 5,5). All: Inzaghi 7

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6; Zappa 6 (73′, Gaetano 6), Mina 6, Palomino 5,5; Zortea 6, Adopo 6, Makoumbou 5,5 (62′, Luvumbo 6) Deiola 5,5 (73′, Obert 5,5), Augello 6,5; Coman 6 (62′, Marin 5); Piccoli 7 (81′, Pavoletti 6). All: Nicola 6

ARBITRO: Marco Di Bello, della sezione di Brindisi.

Ammonizioni: 69′, Deiola