Quattro partite senza Thuram: scelte Inzaghi per Cagliari e Bayern

Il tecnico nerazzurro dovrebbe apportare delle modifiche rispetto all’ultima partita contro il Bayern Monaco. Le ultimissime

È tempo di campionato per l’Inter. Archiviato il grande successo in casa del Bayern Monaco, i nerazzurri stanno pensando alla partita contro il Cagliari. I sardi sono alla ricerca di punti fondamentale per la salvezza e quindi non sarà affatto semplice per gli uomini di Inzaghi portare a casa i tre punti.

Come spesso succede, il tecnico nerazzurro dovrebbe effettuare ampie rotazioni per consentire alla squadra di rendere sempre al meglio. Possibili sei cambi rispetto alla trasferta in Germania con Thuram destinato a riposare per rifiatare dopo una stagione davvero molto lunga e impegnativa per lui. La gestione del francese, considerato anche il problema alla caviglia, si preannuncia fondamentale per portarlo ad avere da lui prestazioni sempre di alto livello.

Thuram in panchina contro il Cagliari

Per Thuram possibile panchina contro il Cagliari. Il francese, infatti, dovrebbe riposare e fare spazio ad Arnautovic per poi magari entrare nella ripresa se la partita non fosse sui binari giusti. In caso di vittoria già in cassaforte, non si esclude un riposo completo per averlo al meglio contro il Bayern mercoledì sera. In questa stagione il transalpino ha saltato solamente quattro partite per infortunio: 2 per affaticamento muscolare e altrettante per un problema alla caviglia.

Inter-Cagliari, le scelte di Inzaghi

Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. In porta pronto Sommer. In panchina possibile turno di riposo per Pavard e Acerbi con Bisseck e de Vrij al fianco di Bastoni. La buona notizia a centrocampo è il ritorno di Dimarco a sinistra con Carlos Augusto pronto a subentrare. Zalewski a destra per consentire a Darmian di recuperare.

Costretto a fare gli straordinari Calhanoglu. Asllani continua a non convincere e ci sarà lui in cabina di regia con Frattesi e Barella ai suoi lati. Turno di riposo per Mkhitaryan, che ritornerà titolare contro il Bayern.

Come detto in precedenza, in attacco l’unico certo del posto ad oggi sembra Lautaro. Taremi ha recuperato dal suo problema fisico, ma partirà dalla panchina come Correa e, a meno di clamorose sorprese, Thuram. Spazio quindi ad Arnautovic al fianco dell’argentino per questo match.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Inter-Cagliari:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni, Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Indisponibili: Zielinski, Dumfries

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Prati, Adopo, Luvumbo; Viola, Piccoli. All. Nicola