Undici partite senza Carlos Augusto: Dimarco in Inter-Bayern

L’esterno brasiliano non ha assolutamente fatto sentire la mancanza dell’italiano. Ma ora il mancino titolare si avvicina al ritorno in campo

L’assenza di Dimarco era stava considerata da molti come pesante visto il grande apporto dell’esterno ai nerazzurri. Ma Carlos Augusto non ha fatto rimpiangere Federico. Un assist e mezzo e una prestazione di assoluto livello. Il brasiliano sta piano piano ritornando ai suoi livelli e può essere assolutamente decisivo.

Sicuramente la speranza da parte di Inzaghi è quella di poter recuperare nel minor tempo possibile anche Dimarco per avere ampia scelta viste le diverse partite che sono in programma. Il clou della stagione è assolutamente iniziato con la sfida contro l’Udinese ed ora si proverà ad ottenere il massimo. Di certo per farlo c’è la necessità da parte dei giocatori di rendere al massimo e quindi avere un Carlos Augusto in queste condizioni non può che essere un aiuto in più per i nerazzurri.

Carlos Augusto titolare con il Cagliari, Dimarco in Champions

Federico Dimarco si avvicina al rientro in campo anche se, almeno per il momento, per vederlo titolare si dovrà aspettare ancora un po’. Inzaghi non vuole prendersi rischi inutili e quindi la partita contro il Cagliari servirà a fargli ritrovare confidenza con la partita in vista del ritorno con il Bayern. È proprio in quella partita che, a meno di clamorose sorprese, troverà la maglia da titolare dopo diverse settimane di assenze.

La stagione di Carlos Augusto

Nel complesso la stagione di Carlos Augusto è stata positiva nonostante qualche acciacco di troppo. L‘esterno brasiliano in questa stagione ha saltato 11 partite a causa di problemi fisici. 6 di queste sono dovute ad un guaio muscolare alla coscia. Tutto ciò, comunque, non ha vietato all’esterno brasiliano di dare una mano importante ai suoi compagni e, soprattutto, di non far rimpiangere Dimarco.

Sono 35 le partite giocate fino ad oggi da Carlos Augusto in questa stagione con tre gol e 5 assist a referto in tutte le competizioni. Un bottino importante e che ha permesso all’Inter di portare a casa anche partite importanti come quella in casa del Bayern Monaco. E chissà se i suoi assist saranno decisivi per approdare in finale.

La stagione è ancora molto lunga e Carlos Augusto troverà ancora spazio. L’esterno brasiliano proverà ad essere decisivo per dare consentire all’Inter di dare aiuto ai suoi compagni.

Dimarco rientra in Champions

Federico Dimarco è pronto a rientrare in panchina contro il Cagliari e poi ritroverà la maglia da titolare in Champions, per una sfida fondamentale per la stagione interista.