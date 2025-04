Zalewski fa infuriare Inzaghi, calcio al cartellone: cosa è successo

L’Inter deve fare i conti con gli infortuni anche nel match contro il Cagliari: Zalewski ko, la reazione di Inzaghi

L’Inter è in campo con il Cagliari e ben indirizzata verso i tre punti, ma deve fare i conti ancora una volta con gli infortuni nel secondo tempo. Stavolta è Nicola Zalewski a scatenare le ansie dei tifosi e la furia di Inzaghi.

L’esterno di proprietà della Roma, rientrato da poco tempo da un infortunio, si è fermato per un altro problema muscolare al 65esimo minuto di gioco. Le sensazioni non sono per nulla buone e sicuramente sarà assente nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

L’allenatore dell’Inter non l’ha presa per nulla bene e ha scaricato tutta la sua frustrazione con un calcio al tabellone. Anche perché poco prima aveva sostituito Dimarco con Darmian, un’altra difficoltà per la gestione della partita. A questo punto, la speranza è che Denzel Dumfries recuperi nel giro di qualche giorno, altrimenti la coperta rischia di essere ancora una volta corta sugli esterni.

Non solo Zalewski: ansia per la caviglia di Lautaro

Quella di Zalewski è sicuramente una brutta tegola per le alternative a disposizione di Inzaghi, ma nel primo tempo le cose potevano andare anche peggio. Infatti, la caviglia di Lautaro Martinez ha subito una piccola distorsione dopo uno scontro di gioco.

Il capitano è subito caduto a terra dolorante e poi ha zoppicato per qualche minuto prima di recuperare la miglior condizione a inizio secondo tempo.

Magari mi sbaglio – e spero di sì – ma credo che #Lautaro Martinez non sia nemmeno al 50% dello stato di forma. Un po’ come l’ultimo Thuram post-infortunio. Garantire in tre (con Arnautovic) 60′ di livello sarebbe molto ora, gli altri 30′ Correa (🇮🇹) e Taremi (CL). #InterCagliari — AIN (@AndreaInterNews) April 12, 2025

Mi è preso un infarto quando ho visto Lautaro a terra.#InterCagliari — pinco pallino (@pazzodicalcio) April 12, 2025

Lautaro vieni a prenderti la mia caviglia — Rdy$to (@la_stordita) April 12, 2025

Molti tifosi si sono esposti sui social per trasmettere tutta la loro paura e c’è addirittura chi ha offerto la sua caviglia al Toro per permettergli di essere al top contro il Bayern. Per fortuna, non ce n’è bisogno, perché Lautaro sta bene ed è stato sostituito da Thuram solo oltre la metà della ripresa.