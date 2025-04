Affare Inter-Bayern: un campione a Milano a metà prezzo

Inter e Bayern si rincorrono anche sul calciomercato: i nerazzurri vogliono portare a Milano un campione dei bavaresi in estate

La sfida per i quarti di finale di Champions League è sempre più viva tra Inter e Bayern Monaco per l’accesso alla semifinale, ma intanto i discorsi tra i due club potrebbero spostarsi dal campo al calciomercato con diversi nomi interessanti contesi o in ballo tra due delle maggiori big europei.

Non è un mistero che l’Inter debba cambiare diverse pedine in attacco la prossima estate. I contratti di Arnautovic e Correa andranno in scadenza e anche Taremi non è affatto sicuro di restare dopo una stagione parecchio travagliata in cui non è mai davvero riuscito a rendere secondo le attese.

In pratica, solo Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono sicuri del posto per la prossima stagione, non a caso i due titolarissimi di Simone Inzaghi nell’assetto offensivo. Per il resto, si parla di un reparto da ristrutturare attraverso l’acquisto di giovani che possano rappresentare un asset per il futuro e che abbasserebbero l’età media del gruppo. Allo stesso tempo, c’è anche un profilo dal Bayern Monaco che potrebbe tornare parecchio utile.

Inter, occasione Gnabry dal Bayern: come stanno le cose

Serge Gnabry non è mai riuscito davvero a conquistare un posto da titolare nel Bayern Monaco, sicuramente non in questa stagione. Ha totalizzato solo 9 presenze da titolare in Bundesliga, ma comunque è riuscito a realizzare 5 gol e tre assist, segno di un talento che di sicuro non è svanito nel nulla.

Di sicuro, la sua valutazione è calata parecchio: va per i 29 anni e in estate potrebbe partire per ‘solo’ 20 milioni di euro, sicuramente una somma al ribasso rispetto alla valutazione di cui si parlava alcuni mesi fa. Può giocare da esterno offensivo, ma anche da seconda punta. La sua capacità di raccordare il gioco potrebbe essere parecchio utile nello scacchiere di Inzaghi come upgrade di Correa.

Allo stesso tempo, l’affare resta di difficile realizzazione per l’Inter. Gnabry, infatti, ha un ingaggio importante e Oaktree vorrebbe destinare i suoi investimenti soprattutto su calciatori giovani, a costo di spendere un po’ di più per i loro cartellini. Gnabry resta comunque un nome da valutare nelle prossime settimane, soprattutto se il Bayern dovesse spingere per il suo addio. E l’ipotesi Inter non è del tutto da scartare.