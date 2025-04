L’Inter insiste per Damar: scambio a sorpresa

L’Inter ha messo sugli occhi sul talento tedesco Damar: occhio allo scambio per anticipare la concorrenza del Borussia Dortmund

L’opera degli scout dell’Inter va avanti e potrebbe portare presto grosse novità per il futuro del club. È chiaro come l’obiettivo di Oaktree sia abbassare l’età media del gruppo a disposizione di Simone Inzaghi e anche di dare una sforbiciata al monte ingaggi, liberandosi di stipendi pesanti da pagare.

Uno degli ultimi giovani su cui l’Inter ha messo gli occhi è Muhammed Damar. Parliamo di un trequartista classe 2004, che si è messo in luce in questa stagione in Bundesliga 2 con la maglia dell’Elversberg. È già arrivato a quota sette gol e sei assist in più di 20 presenze in campionato, e per questo l’Hoffenheim non sembra volersi privare di lui.

Secondo le ultime notizie arrivate dalla Germania, infatti, la volontà del club tedesco è riportarlo a casa dopo il fruttuoso prestito nella serie minore e rinnovare il suo contratto fino a giugno 2029. In questo modo, blinderebbe un talento su cui ha messo gli occhi in molti, e la cui valutazione è salita attorno ai 5 milioni di euro per il suo cartellino.

Inter forte su Damar: tentativo di scambio

Damar potrebbe essere quella mezzala di qualità e dalla carta d’identità verde che l’Inter vuole inserire in squadra. Non si tratta di un profilo così pronto, ma come alternativa potrebbe stare parecchio bene nella rosa di Inzaghi per caratteristiche.

Anche il Borussia Dortmund, però, fa sul serio per il ragazzo e non ha alcuna intenzione di indietreggiare nella corsa al calciatore. Per questo, l’Inter potrebbe tentare l’Hoffenheim mettendo sul piatto il cartellino di Piotr Zielinski. Il polacco non ha convinto del tutto e ha un ingaggio importante di cui i nerazzurri vorrebbero fare a meno.

Il suo futuro è in bilico, ma con uno scambio del genere tutte le parti potrebbero essere accontentate e l’Inter potrebbe avere un nuovo talento di primo livello in rosa. L’operazione resta comunque parecchio complessa sia per la differenza d’età tra i due calciatori, sia per far quadrare il gap di valutazione e ingaggio. Potrebbe essere un problema anche la volontà di Zielinski, che probabilmente lascerebbe l’Inter solo per una squadra di primo livello e con pari obiettivi rispetto ai nerazzurri – bisogna garantirgli almeno la Champions League.