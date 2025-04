Le prospettive per il futuro di Arnautovic e Taremi movimentano le acque in sede di calciomercato: la clausola è un vantaggio per Marotta

L’attacco dell’Inter dovrà cambiare in maniera significativa la prossima estate e seguendo le indicazioni di Oaktree, ormai chiare da mesi. Potranno essere aumentate le spese per i cartellini dei calciatori, ma dovranno essere per la maggior parte giovani in grado di offrire un contributo importante per il futuro, aumentando anche i guadagni relativi le plusvalenze effettuate.

Marotta, però, ha confermato che non è così che si costruiscono i gruppi vincenti e terrà conto anche di alcuni profili di esperienza per migliorare ulteriormente la rosa. Prima di acquistare, però, bisognerà pensare anche a chi andrà via e in tal senso l’attacco subirà una sforbiciata davvero importante per quanto riguarda alcuni elementi.

Se Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono intoccabili nei pensieri della società, alle loro spalle tutti potrebbero partire. Ora sia la squadra, sia la dirigenza sono concentrati sul finale di stagione, ma nel frattempo, partita dopo partita, si inizia a delineare il futuro, anche in base alle prestazioni. Proprio per questo, le cose sono sulla via del cambiamento per Arnautovic e Taremi, mentre Joaquin Correa sembra abbastanza certo di liberarsi a parametro zero.

Cambiano le gerarchie per Arnautovic e Taremi: chi resta e chi va

In questa fase, l’Inter si sta prendendo il tempo per pensare e anche per valutare le prestazioni di ogni singolo, soprattutto chi è in scadenza di contratto. Nell’ultimo periodo, è stata acclarata l’importanza di Marko Arnautovic per il contesto nerazzurro. L’austriaco è stato il migliore in campo contro il Cagliari e risulta una risorsa decisiva in questo momento della stagione.

L’assist realizzato per Lautaro è di pregevole fattura, ma anche il gol era ottimo. E poi c’è il gioco, l’importanza per il gruppo, l’esperienza e il sentirsi interista e nel vivo di un contesto, anche quando le cose vanno male. L’abbraccio con Inzaghi è sintomatico di quanto tutti gli vogliano bene e Arnautovic firmerebbe il rinnovo per un anno anche subito.

Per Taremi siamo all’opposto: dopo una stagione piena di problemi fisici, non sta dando segnali di risveglio. Le parti potrebbero invertirsi, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta per l’iraniano. Non bisogna decidere subito, però, anche perché l’Inter ha una clausola unilaterale per rinnovare il contratto di Arnautovic per un anno – il suo ingaggio sarebbe comunque rivisto al ribasso.