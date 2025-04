Dimarco, Taremi e Dumfries: le ultime sui tempi di recupero | INTERLIVE

L’Inter deve ancora fare i conti con diversi infortuni: le condizioni di Dimarco, Taremi e Dumfries e i tempi di recupero

La grande serata dell’Inter contro il Bayern Monaco apre gli spiragli per un grande finale di stagione in casa nerazzurra. Le note positive sono tante dopo una prestazione quasi perfetta, o comunque di alto livello per la Beneamata, contro un avversario dal grandissimo valore. Allo stesso tempo, i problemi non mancano e sono relativi soprattutto le condizioni fisiche di diversi calciatori.

Gli acciacchi non mancano, ma sono soprattutto i principali infortuni ad allarmare Simone Inzaghi e lo staff medico. Innanzitutto, ci sono ottime notizie sul fronte Mehdi Taremi. L’attaccante ex Porto, che aveva rimediato un nuovo infortunio muscolare in nazionale, è pronto a tornare. Non sarà rischiato contro il Cagliari, ma sarà quasi certamente convocato per il ritorno contro il Bayern e rappresenterà una soluzione in più a gara in corso in attacco.

L’obiettivo di Inzaghi, infatti, è avere al top Thuram e Lautaro Martinez, in modo da schierare entrambi titolari al ritorno a San Siro, anche ieri le alternative scarseggiavano, tanto che nel finale si è passati al 5-4-1.

Da Dimarco e Dumfries: cosa filtra sui tempi di recupero

Anche sul fronte Federico Dimarco, ci sono ottime prospettive. Anche ieri avrebbe potuto giocare qualche minuto, ma l’Inter non vuole rischiare nulla e non vuole aggravare il problema muscolare dell’esterno, reduce da un nuovo affaticamento. Contro il Cagliari dovrebbe essere tenuto a riposto, per poi tornare in campo contro il Bayern Monaco a San Siro dal primo minuto.

Il suo ruolo è particolarmente dispendioso sotto il profilo muscolare, per cui tutti devono essere al massimo per sopportare impegni così probanti. Il discorso vale anche per Denzel Dumfries. Secondo quanto risulta a Interlive.it, l’olandese purtroppo non è ancora recuperato e non è detto che i tempi siano così brevi.

Dopo il ko subito contro l’Atalanta, non si è più rivisto in campo nel momento decisivo della stagione e quando era arrivato al top della forma. Lo staff medico farà di tutto per metterlo in condizione per il ritorno contro il Bayern Monaco, ma ad oggi non ci sono certezze. La valutazione delle sue condizioni è quotidiana, ma se dovessimo sbilanciarci è probabile solo un recupero per la panchina (e magari per uno spezzone) contro i bavaresi. La sua assenza è sicura contro il Cagliari.