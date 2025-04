Colpo Icardi in estate, l’ex Inter pronto a cambiare maglia

Le ultime novità sul futuro dell’ex bomber e capitano nerazzurro attualmente in forza al Galatasaray allenato da un altro ex interista, Okan Buruk

La Serie A va avanti con l’Inter che spera di riuscire a portarsi a casa il secondo Scudetto consecutivo.

Nei pensieri dei tifosi nerazzurri c’è anche il possibile ‘miracolo’ in Champions League, a maggior ragione dopo la meravigliosa vittoria contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale. Chi in passato ha fatto parte del calcio italiano rimanendo impresso per la sua straordinaria vena realizzativa è certamente Mauro Icardi. La punta argentina, dopo il brusco addio all’Inter avvenuto nel settembre 2019, ha vissuto alti e bassi in questi anni.

L’esperienza al PSG non è stata tra le più esaltanti, mentre da tre anni a questa parte con la maglia del Galatasaray, l’ex capitano dell’Inter ha saputo rientrare nel giro degli attaccanti più prolifici d’Europa. Il bomber argentino, fermo per infortunio dopo la rottura del legamento crociato, sta già pianificando il suo futuro. Un futuro che nonostante il contratto con il Galatasaray sia valido fino al 30 giugno 2026, potrebbe essere molto lontano dal calcio turco.

Icardi, addio Galatasaray: ci risiamo

Mauro Icardi in Turchia sembra aver trovato, almeno calcisticamente parlando, l’ambiente perfetto. In questa stagione ha segnato 6 reti con 2 assist in 14 presenze complessive. L’anno scorso addirittura 32 gol in 47 gare giocate, con pure 12 assist all’attivo.

Numeri che non possono non aver ingolosito nel recente passato diverse grandi società evidentemente pronte a puntare su di lui, nonostante i 32 anni del centravanti di Rosario. A complicare una situazione sportivamente parlando perfetta ci ha pensato la vita privata di Maurito. La separazione dall’ex moglie (i due sono ancora sposati legalmente) Wanda Nara ed i tradimenti che la coppia ha mostrato al mondo negli ultimi anni.

Una battaglia legale che, di certo, non farà stare sereno il bomber sudamericano che per il suo futuro però avrebbe preso un’importante decisione. L’addio al Galatasaray e al calcio turco: così Icardi può davvero cambiare maglia durante la prossima sessione di calciomercato.

Icardi, scelta fatta: così se ne va

In passato in Serie A le opzioni almeno solo ventilate per l’ex capitano nerazzurro sono state molteplici. Si è parlato di Milan, ancor più di Juventus. Una doppia ipotesi definitivamente tramontata.

Non sarà la Serie A ad accogliere Icardi durante l’estate. Se l’addio al Galatasaray dovesse tramutarsi in realtà, la priorità dell’attaccante sarebbe solo una: riavvicinarsi a casa, in Argentina. Stare vicino alle figlie, in un momento complicatissimo per la sua vita personale più che per la sua carriera, è il primo pensiero del bomber. Uno scenario possibile ma non certo.

Molto dipenderà dagli sviluppi delle vicende personali che riguardano Mauro e Wanda Nara, da tempo in una guerra legale che potrebbe finire per complicare tutto. Resta quindi ancora da decifrare la situazione intorno al futuro di Icardi: l’addio al Galatasaray, un anno prima della scadenza, può davvero tramutarsi in realtà.