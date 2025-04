Corsa Champions, l’Inter fa il tifo per una squadra: ecco cosa cambia

La Corsa Champions interessa anche all’Inter. Con la qualificazione può cambiare davvero tutto

Lotta Scudetto, corsa Champions e zona retrocessione, mancano sei giornate alla fine del campionato di Serie A che deve emettere ancora tutti i suoi verdetti. Tranne che per il Monza, ormai condannato alla retrocessione, il resto è ancora tutto da decidere e non è affatto da escludere che la situazione di incertezza possa trascinarsi fino all’epilogo.

Stesso scenario anche in altri campionati, in particolare nella Liga spagnola. Il duello per la vetta tra Barcellona e Real Madrid prosegue con i bluagrana avanti di 4 punti a un mese dal Clasico del prossimo 11 maggio. In zona Champions, invece, è ormai vicinissima la conquista di un posto in più per il ranking che sarà riservato alla quinta classificata.

Un verdetto cui guarda con interesse anche l’Inter. Al momento, infatti, la quinta posizione potrebbe essere appannaggio del Villarreal, staccato di sei lunghezze dall’Athletic Bilbao quarto in graduatoria e avanti di tre punti sul Betis Siviglia, quinto. Villarreal che ha disputato anche un match in meno rispetto ai rivali, quello contro il Celta Vigo che sarà recuperato il prossimo 23 aprile.

L’Inter fa il tifo per il Villarreal, c’è un affare di mercato di mezzo

Il ritorno in Champions League del Villarreal potrebbe essere utile anche all’Inter. In ballo c’è infatti il possibile acquisto a titolo definitivo di Tajon Buchanan, l’esterno canadese passato in prestito al club iberico lo scorso gennaio. Dopo un inizio da rincalzo, l’ex nerazzurro ha conquistato il posto da titolare, partendo dal primo minuto negli ultimi tre match contro Real Madrid, Athletic Bilbao e Getafe, partita quest’ultima in cui ha messo a referto anche un assist nella vittoria per 1-2.

Come conferma Marca, con l’eventuale qualificazione in Champions, il Villarreal sarebbe davvero intenzionato a riscattare Buchanan dall’Inter. Un’ipotesi particolarmente gradita al club nerazzurro che ha lasciato andare il canadese per il poco spazio che gli ha concesso Inzaghi nella prima parte di stagione. Dalla cessione di Buchanan, i nerazzurri incasserebbero 14 milioni, un discreto tesoretto da utilizzare subito sul mercato anche per l’acquisto definitivo del sostituto dell’esterno canadese.

Sostituto che l’Inter ha già in casa ovvero Nicola Zalewski, preso dalla Roma in prestito negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato proprio per rimpiazzare Buchanan. L’esterno polacco viene utilizzato con costanza da Inzaghi nelle sue rotazioni e si sarebbe già guadagnato il riscatto. La Roma lo ha fissato a 6.5 milioni ma si può chiudere anche a 5, considerato che Zalewski ha ancora un solo anno di contratto e non rientra più nei piani del club giallorosso.