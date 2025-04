Inter, Bayern ko anche sul mercato: 24 milioni più bonus

La sfida tra nerazzurri e tedeschi si sposta anche sul calciomercato. È pronta una proposta di livello per consentire al calciatore di arrivare da Inzaghi

Archiviata la fondamentale vittoria contro il Cagliari, l’Inter sta già pensando al ritorno di Champions League. Il successo in terra tedesca permette ai nerazzurri di avere due risultati su tre a disposizione. Ma ad Appiano Gentile c’è anche la convinzione che di fronte c’è una squadra capace di ribaltare la situazione in qualsiasi momento e per questo motivo massima concentrazione e, soprattutto, la volontà di non gettare al vento quando di buono fatto la settimana prima.

La sfida tra Inter e Bayern, però, è pronta a spostarsi anche sul calciomercato. C’è un obiettivo in comune tra le due squadre e Marotta si sta muovendo con convinzione e certezza per strappare il calciatore alla concorrenza. L’obiettivo di viale della Liberazione è quella di chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. Non semplice per diversi motivi, ma la dirigenza nerazzurra ci sta lavorando e vedremo cosa succederà.

L’Inter si sta muovendo concretamente sul calciomercato. Sucic e Pio Esposito sono sicuramente i primi colpi messi a segno dal club nerazzurro, ma non è finita assolutamente qui. Il club italiano, infatti, sta cercando di chiudere anche un ulteriore affare e presto si proverà a definire il tutto per regalare il calciatore a Inzaghi.

Mercato Inter: nerazzurri in vantaggio per Luis Henrique

Il nome in cima alla lista di Marotta è quello di Luis Henrique. I nerazzurri lo hanno individuato come la giusta alternativa a Dumfries e si stanno muovendo sin da ora per provare a chiudere l’operazione. Un compito non semplice considerata anche la folta concorrenza del Bayern Monaco.

Stando alle informazioni di footmercato.net, per Luis Henrique i nerazzurri avrebbero messo sul piatto una proposta di 24 milioni di euro più 4 di bonus. In totale 28 milioni. Una cifra che si avvicina molto ai 35 richiesti dal Marsiglia per far partire il proprio giocatore. Ora si attendono gli sviluppi considerato anche il fatto che Marotta si sarebbe mosso concretamente anche con gli agenti dell’esterno.

Il Bayern Monaco in questo momento sembrerebbe un po’ indietro rispetto all’Inter. Ma sappiamo molto come la situazione può cambiare da un momento all’altro e per questo motivo i nerazzurri vogliono chiudere l’operazione in davvero poco tempo.

Luis Henrique al Mondiale per Club?

L’Inter spera di avere a disposizione Luis Henrique nel prossimo Mondiale per Club. Non semplice considerato anche che il Marsiglia non un club facile con cui trattare. Ma i nerazzurri si stanno muovendo concretamente e vedremo cosa succederà in futuro.