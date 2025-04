Inter, colpo di scena Mkhitaryan: “Due anni al Como”

Le parole del centrocampista armeno in conferenza stampa aprono alla possibilità di un addio anticipato, nuova chance in Serie A

L’Inter si avvicina sempre più allo scoccare dell’ora che sancirà l’inizio di una delle partite più importanti della stagione, quella di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Nonostante il vantaggio matematico di una rete a favore dei nerazzurri, maturato dopo l’1-2 nella gara d’andata all’Allianz Arena, la qualificazione è infatti ancora aperta. Inzaghi ha chiesto il massimo dai suoi e uno come Henrikh Mkhitaryan non può che rispondere presente all’appello, dall’alto di uno stato di forma eccezionale.

Il centrocampista armeno ha accompagnato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia, da cui sono trapelate informazioni importanti sia sulla formazione che sarebbe destinata a scendere in campo dal primo minuto, sia sui risvolti futuri della stessa carriera del calciatore, proiettato verso il pensionamento.

Anzitutto, l’Inter rivedrà all’opera Federico Dimarco dal primo minuto lungo la corsia mancina, preferito a Carlos Augusto che invece partirà dalla panchina. Lungo la corsia opposta, ancora spazio a Matteo Darmian in sostituzione dell’indisponibile Denzel Dumfries. Nessuna variazione prevista negli altri reparti.

Fronte Bayern. invece, peseranno ancora le assenze di Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Hiroki Itō e Manuel Neuer. Forfait certo per il portiere tedesco anche in questa occasione.

Questa la probabile formazione titolare dell’Inter contro il Bayern Monaco: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Mkhitaryan apre all’addio: “Mancano uno o due anni”, un tifoso lo vuole al Como

Mkhitaryan ha quindi fatto il punto sulla sua situazione contrattuale con il club, da cui vorrebbe non separarsi mai ma con cui è in scadenza nel giugno 2026. L’età avanza e lui è ben consapevole che, prima o poi, arriverà il momento dei saluti.

“Potrebbe essere una delle ultime occasioni della mia carriera a questo livello. Mi restano uno o due anni, potrei persino decidere di smettere dopo questa stagione”, ha raccontato il calciatore con grande onestà intellettuale.

Ogni discorso verrà comunque affrontato al termine della attuale annata. I dirigenti dell’Inter e l’entourage del calciatore siederanno a tavolino e valuteranno ogni opzione, compresa quella eventuale di una separazione anticipata mediante buonuscita, per favorire lo svecchiamento della rosa secondo i canoni di Oaktree.

Nell’ipotesi di un addio, Mkhitaryan potrebbe però decidere di restare ancora in Serie A. Almeno questo è il desiderio vivo di una buona fetta di tifosi che ne apprezzano le enormi qualità. Lo abbiamo chiesto in un recente sondaggio, pubblicato sulla pagina Facebook di ‘interlive.it‘.

“Nessuno come te, Mkhi. Con Barella e Calhanoglu, il centrocampo più forte d’Europa”, ha scritto Francesco.

“Hai dato tutto quello che avevi per questa maglia e anche di più. Grazie, grandissimo giocatore”, ha aggiunto Marcello.

“Io lo terrei come riserva di lusso, ma bisogna trovare il sostituto per il prossimo anno”, ha commentato Andrea.

Quindi Antonio, proponendo un affare dalle sfumature piuttosto interessanti: “Potresti venire per due anni al Como“. In quest’ottica, per il club lacustre sotto la guida di Cesc Fabregas si tratterebbe di un colpo di grande prestigio. All’inseguimento del sogno di salire sempre più in classifica e raggiungere le teste di serie del campionato di Serie A.