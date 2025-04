Colpaccio della Roma: Totti annuncia l’affare con l’Inter

L’ex bandiera giallorossa ha lanciato un’operazione di mercato di cui dovrebbe farsi carico il club capitolino in estate, servirebbero 45 milioni

Sebbene l’inserimento della figura di Francesco Totti all’interno dell’area tecnica della Roma non sia mai stato preso in considerazione dai vertici del club, le pacate opinioni dell’ex bandiera giallorossa vengono ugualmente ascoltate.

Magari senza dare troppo nell’occhio e senza suscitare dibattito, con il portamento orgoglioso di chi non tornerebbe mai sui propri passi per imboccare strade alternative.

Sia in funzione del nuovo tecnico (piacciono Ancelotti e De Zerbi, ndr) che sarebbe destinato a prendere il posto da Claudio Ranieri dalla prossima stagione, sia per quel che riguarda i potenziali colpi di mercato a componimento della squadra che verrà. A tal proposito, Totti ha fatto nuovamente il punto sulla questione Davide Frattesi.

Un profilo al quale la Roma si è avvicinata moltissimo nella passata sessione invernale di mercato, a seguito della manifestazione da parte del calciatore di voler accumulare un maggior numero di minuti, perché insoddisfatto di quanto accumulato finora all’Inter.

Totti rilancia Frattesi alla Roma: “Spero facciano un grande investimento”

Lo stesso Frattesi non ha mai nascosto la voglia di far rientro nella sua città, per poter giocare con indosso la maglia della Roma. Ma i nerazzurri, almeno in un primo momento, hanno fatto muro. Imponendo uno scoglio di almeno 45 milioni di euro da superare, valevole per tutte le pretendenti al suo cartellino.

Sfumata la prima occasione, però, non è detto che possa sfumare anche la seconda. “Parliamo di uno dei centrocampisti più forti in circolazione, cresciuto nella Roma e di cui è tifoso. Spero che il club possa fare un grande investimento. Riprotarlo a casa sarebbe un sogno per tutti“, ha ammesso Totti nell’ultima intervista rilasciata per ‘Betsson.Sport’, di cui è brand ambassador.

Riaccesa la fiammella della speranza per un binomio Frattesi-Roma davvero molto atteso, l’ultima parola nella versione 2.0 dell’affare spetterà ovviamente alle parti coinvolte.

L’Inter non farebbe sconti sul prezzo del cartellino e, in caso di cessione, dovrebbe trovare un profilo adeguato in sostituzione dell’ex Sassuolo. Senza però ricorrere agli svincolati, né andare incontro ad over-30 di importanza relativa per Simone Inzaghi.