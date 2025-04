DIRETTA Inter-Bayern Monaco, Inzaghi con l’once de gala: Dimarco dal 1′ | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i biancorossi di Kompany nel ritorno dei quarti di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita il Bayern Monaco a San Siro in un match valido come gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che occupano il primo posto in classifica nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo ottenuto in Serie A contro il Cagliari che gli consente di restare in testa con 3 punti di vantaggio sul Napoli, hanno due risultati su tre a disposizione per accedere alle semifinali della massima competizione europea per club. Grazie al 2-1 di martedì scorso a Monaco di Baviera firmato da Lautaro Martinez e Frattesi, inframezzati dalla rete di Muller, potrebbe bastare un pareggio per qualificarsi alla fase successiva. Dall’altra parte i biancorossi di Vincent Kompany, che invece vengono dal pari nella Bundesliga tedesca nel Klassiker contro il Borussia Dortmund, devono vincere con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione, mentre un successo di misura porterebbe le squadre ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app di Amazon Prime. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con il Barcellona, che ha eliminato il Borussia Dortmund. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Bayern Monaco live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BAYERN

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany

ARBITRO: Vincic (SLO)