“Emissario in Italia”: addio Inzaghi, la notizia che scuote Inter-Bayern

Previsto un rilancio dall’Arabia Saudita per convincere Inzaghi a sposare un nuovo progetto tecnico. Un emissario è atteso a Milano

L’Inter si appresta al confronto decisivo con il Bayern Monaco per staccare il pass di qualificazione alle semifinali di Champions League.

Chiaro è che, come ribadito dal tecnico Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia, l’obiettivo principale resta quello di arrivare fino in fondo. Alla pari di quanto potrebbe succedere tanto in campionato quanto in Coppa Italia.

Vada come vada, però, i nerazzurri vanterebbero comunque una delle squadre più competitive dello scenario europeo. Squadra dalla quale si potrebbe ripartire il prossimo anno per rinnovare, ancora una volta, il desiderio di fare bottino pieno con un Triplete. O perché no, fare poker con il neonato Mondiale per Club.

I presupposti per far sì che in panchina vi sia ancora il piacentino ex Lazio, ci sono tutti. Sia da parte sua, perché desideroso di restare alla guida del gruppo che lui stesso ha forgiato con dedizione maniacale, sia da parte della dirigenza che – con tutta la calma del mondo – vorrà discutere del rinnovo di contratto. Soprattutto per non ritrovarsi troppo a ridosso della data di scadenza, fissata a giugno 2026.

Il matrimonio fra Inzaghi e l’Inter potrebbe tuttavia esser compromesso dalle pressioni provenienti dall’Arabia Saudita.

Negli ultimi giorni, infatti, l’Al-Hilal avrebbe iniziato a mostrare particolare interesse nei confronti del tecnico nerazzurro, visto che dalla prossima stagione Jorge Jesus non figurerà più come responsabile tecnico della Prima Squadra.

L’Al-Hilal a caccia di Inzaghi, emissario pronto al rilancio per strapparlo all’Inter

L’idea sarebbe quella di convincere Inzaghi della bontà del progetto saudita mediante una maxi offerta d’ingaggio, ma il primo tentativo sarebbe già fallito in partenza.

Motivo per cui, stando alle ultime rivelazioni di mercato, i dirigenti dell’Al-Hilal sarebbero adesso pronti ad inviare un emissario a Milano con il solo obiettivo di discutere con l’entourage di Inzaghi vis-a-vis.

Con il solo obiettivo di capire se ci siano possibilità concrete che il tecnico saluti l’Inter prima del tempo oppure no e quanto avanzate siano, di fatto, le trattative di rinnovo di contratto con l’Inter.

In caso di risposta negativa, l’Al-Hilal devierebbe la propria ricerca del nuovo allenatore verso profili alternativi. Razvan Lucescu, ex tecnico del club saudita ed attualmente in forze al PAOK nel massimo compionato greco, rientrerebbe in questa categoria per un gradito ritorno.