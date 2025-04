“Offerta mostre a Inzaghi”: gli regalano anche un big dell’Inter

Si ritorna a parlare della possibilità di una partenza del tecnico dell’Inter al termine della stagione. Possibile una proposta di assoluto livello

L’Inter continua a sognare il Triplete e tra gli artefici di questo cammino c’è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è riuscito in questi anni a dare la sua impronta alla squadra nerazzurra e i risultati gli stanno dando ragione. Un lavoro che non è assolutamente passato inosservato a molti club. Dalla Premier diverse società hanno iniziato a sondare il terreno per capire la fattibilità di strappare piacentino a Marotta.

Le porte in realtà non sono mai state aperte, ma nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità molto importanti. Un club, infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto una offerta monstre per convincere Inzaghi ad accettare. Ma la mossa a sorpresa potrebbe essere quella di portare anche un fedelissimo con il tecnico. Per il momento siamo nel campo delle semplici ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Inzaghi nel mirino di una big

Dalla Premier si sono già mosse per Inzaghi, ma, secondo le informazioni di Sportitalia, anche un’altra squadra potrebbe presto sondare il terreno per il tecnico piacentino. Parliamo dell’Al Hilal che avrebbe messo nel proprio mirino l’allenatore nerazzurro per il post Jorge Jesus. Il portoghese chiuderà la stagione prima di dividere le sue strade con i sauditi.

Non solo Inzaghi, altro colpo dall’Inter

L’Al Hilal è una delle squadre con una forza economica di assoluto livello e potrebbe mettere sul piatto una offerta importante per andare a convincere Inzaghi. Ma non è assolutamente finita qui. Non è da escludere che il club decida di portare anche un fedelissimo per magari strappare il sì del piacentino con maggiore facilità.

Il nome che potrebbe stuzzicare molto la dirigenza araba è quello di Calhanoglu. Il contratto del turco è in scadenza nel 2027 e davanti ad una proposta importante non è da escludere che l’Inter decida di farlo partire. E l’Al Hilal potrebbe regalarlo a Inzaghi in caso di arrivo sulla panchina della squadra araba.

Ad oggi parliamo davvero di una ipotesi molto remota. Inzaghi non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter, ma, soprattutto, di accettare una proposta da parte della squadra araba.

Inzaghi vuole rimanere all’Inter

Per il momento la volontà di Inzaghi è quella di continuare con l’Inter. A fine stagione si siederanno ad un tavolo per discutere il rinnovo. Un prolungamento che sarebbe una sorta di contratto a vita per il piacentino.