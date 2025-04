Inter, nuovo terremoto societario: “Pronti a parlare con Oaktree”

L’ideatore di Interspac rinnova il proprio impegno per la rilevazione dell’Inter dal fondo statunitense, nuovi contatti in programma

È trascorso quasi un anno dal forzato passaggio di consegne delle quote societarie dell’Inter, dalle mani di Steven Zhang a quelle dei rappresentanti di Oaktree Capital Management.

In questo ampio frangente temporale, la nuova proprietà ha lavorato duramente con l’obiettivo di sanare i debiti maturati dalla predecessora, rilanciare il brand nerazzurro a livello internazionale e costruire una squadra competitiva.

Andando a limare, con costanza, tutte le passate limitazioni che avevano ridotto il flusso in entrata di giocatori di qualità e costretto, invece, a forzare alcune cessioni.

Dal prossimo anno, infatti, è verosimile che l’Inter possa ricominciare ad attingere dalle proprie casse per piazzare colpi di caratura, laddove necessario. Senza mettere in conto grosse rinunce.

Il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio lavoreranno sotto questo aspetto seguendo le nuove linee guida offerte da Oaktree, mentre i vertici della proprietà resteranno vigili sul mercato delle grandi potenze mondiali laddove dovessero sopraggiungere offerte importanti.

Il fondo statunitense è infatti visto soltanto come un ponte di attraversamento nella linea temporale della storia nerazzurra, dalla vecchia proprietà a quella che verrà: il progetto dei futuri acquirenti, però, dovrà essere solido e con portatore di grandi garanzie. Sia sotto il piano strutturale che finanziario.

Interspac tiene banco, Cottarelli rivela: “Se ci fosse interesse, raccoglieremmo fondi”

Oltre ai possibili interessamenti di fondi di origine araba e statunitense, resta ancora in piedi il progetto Interspac, fondato dall’economista Carlo Cottarelli qualche anno fa nella speranza di risollevare i conti nerazzurri.

L’ideatore ha rivelato, proprio di recente per le pagine di ‘Tuttosport’, di non voler affatto abbandonare l’idea di lasciare l’Inter nelle mani dei propri tifosi, mediante l’impiego della strategia consolidata di azionariato popolare. Proprio come visto, ad esempio, in Germania con il Bayern Monaco.

“Non voglio scendere nei dettagli del nostro rapporto con la precedente proprietà. Siamo disponibili a parlare con chiunque. Lo abbiamo fatto in passato con Zhang, possiamo farlo anche con Oaktree. Se ci fosse apertura da parte loro, ci muoveremmo per fare la raccolta fondi”, ha dichiarato Cottarelli.

“Non so con chi sia meglio fare affari. Zhang non ha voluto portare avanti i discorsi del programma di azionariato popolare, ora è fuori dai giochi. Un peccato, perché avrebbe potuto stabilizzare la situazione finanziaria della società. Con l’azionariato i conti migliorano, è un dato di fatto”, ha infine aggiunto l’economista.