Inter sul pupillo di Conte: “Il Napoli deve muoversi in fretta”

Grandi movimenti attorno all’attaccante seguito anche da club di Premier League: la lotta Inter-Napoli si trasferisce sul mercato

Schermaglie già c’erano state a gennaio, quando Inter e Napoli avevano messo nel mirino quanto meno un paio di obiettivi, non ritenuti necessariamente prioritari ma comunque utili per la seconda parte di stagione, da regalare ai rispettivi tecnici per il rush finale dell’annata.

Trovatisi poi in piena lotta esclusiva per lo Scudetto – fino a tutto l’inverno scorso, anche l’Atalanta era ancora in corsa per il Tricolore – Inter e Napoli stanno incrociando le loro strade anche in sede di mercato. Praticamente già certi di disputare la prossima edizione della Champions League, i due club stanno già lavorando alacremente per poter mantenere, e magari anche aumentare, la propria competitività in vista delle sfide che verranno.

Uno dei profili che già scatena la fantasia dei tifosi è un attaccante che, scartato con troppa facilità dalla Juve, è letteralmente esploso nella stagione in corso. 22 gol e 3 assist all’attivo nelle 38 gare disputate finora in tutte le competizioni è l’invidiabile bottino del nativo di Vercelli, che ha visto schizzare verso l’alto la sua valutazione di mercato grazie ad un cammino davvero prodigioso.

Chi vuole strapparlo al club di appartenenza potrebbe essere costretto a sborsare 52 milioni – ovvero il valore della clausola rescissoria – sebbene forse potrebbe esserci modo di trattare col presidente senza arrivare all’importante cifra sopracitata. Il Napoli, come suggerito da un giornalista prontamente intervenuto sull’argomento, deve però muoversi in fretta: l’Inter potrebbe infatti bruciare gli azzurri sul tempo.

Tutti pazzi per Kean: Inter e Napoli si danno battaglia

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo‘, il giornalista Emanuele Cammaroto ha parlato della necessità, già espressa dal sempre esigente Antonio Conte, di allestire una rosa all’altezza per l’anno prossimo. Il tecnico ha messo nel mirino Moise Kean, il formidabile attaccante azzurro già corteggiato dall’Inter, ma se i partenopei vorranno spuntarla, dovranno fare in fretta.

“Il Napoli deve acquistare un attaccante di prima fascia, il prossimo anno c’è la Champions. Conte non vuole riempitivi numerici, ma calciatori di qualità. Kean è esploso anche nella qualità tecnica e fisica. la clausola rescissoria è di 52 milioni, e la Fiorentina vuole rinnovare il calciatore con un adeguamento dell’ingaggio per togliere la clausola”, ha rivelato Cammaroto.

“Il Napoli se vuole può pagarla anche domani, ma per i rapporti che ci sono tra De Laurentiis e Commisso, si andrà a trattare, con i Viola che però non faranno troppi sconti. Il Napoli deve muoversi in fretta, perché ci sono squadre di Premier, oltre che la stessa Inter, qualora dovesse cedere Marcus Thuram“, ha poi concluso.