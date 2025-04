Inter, tradimento assurdo: “Inzaghi al Milan con Tare”

Quando il coach nerazzurro strappa applausi in Europa, anche gli italiani si accorgono d’improvviso del suo talento

Arabia, Premier ma anche Serie A. Ora, secondo certa stampa, in caso di divorzio dall’Inter, Simone Inzaghi potrebbe anche essere pronto a passare subito a una rivale della squadra attualmente allenata. Un noto giornalista di fede milanista ha ipotizzato un clamoroso passaggio dai colori nerazzurri a quelli rossoneri. E, per giustificare una simile suggestione, ha tirato in ballo Tare.

Igli Tare, ex attaccante e poi dirigente della Lazio, appare oggi come uno dei candidati al ruolo di nuovo ds del Milan. Il club rossonero è infatti alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Anche i tifosi credono che i deludenti risultati in Serie A e in Champions siano imputabili a una cattiva gestione societaria e alla mancanza di un uomo forte e preparato dietro la scrivania.

Si era parlato di Berta. Poi era spuntato fuori il nome di Paratici. Gli altri nomi in ballo sono quelli di Sartori, genio responsabile della rinascita del Bologna, e di D’Amico dell’Atalanta. Ma entrambi sono occupati e andrebbero quindi pagati. Fra i liberi c’è appunto Tare. L’albanese, a quanto pare, sarebbe felicissimo di sposare il progetto rossonero… E ora tocca a Furlani decidere se chiudere l’accordo o guardarsi ancora attorno.

Il giornalista Carlo Pellegatti, interpellato durante una trasmissione del podcast Area Fritta, si è dunque lanciato in una spericolata anticipazione di mercato. “Vuoi sapere la mia suggestione? Faccio una ricostruzione onirica… Se per caso non confermano Inzaghi (cosa che, secondo me, non succede), e Inzaghi resta senza lavoro… allora si potrebbe parlare anche di Milan“.

Inzaghi con Tare al Milan: “Scusa, Simone…“

Ecco il ragionamento del giornalista: “Al Milan arriva il ds Tare e chiama Inzaghi. Gli dice: scusa, Simone…“. E secondo Pellegatti, anche se improbabile, una simile ipotesi non può essere giudicata come impossibile. “Perché loro possono prendere Leonardo e noi non possiamo prendere Inzaghi? Per il tifoso rossonero prendere l’allenatore dell’Inter e vincere sarebbe un sogno. E a me piacciono i sogni spettacolari”.

In pratica, Inzaghi dovrebbe divorziare dall’Inter (che vuole rinnovarlo), rinunciare alle allettanti proposte in arrivo dalla Premier e ai milioni promessi dai sauditi, per accordarsi con una squadra che, molto probabilmente, nella prossima stagione non disputerà la Champions e che, di conseguenza, non dovrebbe essere in grado di rinforzarsi sul mercato.

Pellegatti lo chiama sogno. Intanto Marotta ha ribadito che l’intenzione del club è quella di tenersi stretto Inzaghi. Lo stesso allenatore piacentino, prima del ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco ha ribadito di essere contento all’Inter… Il pericolo vero è che Inzaghi vinca tutto. In quel caso l’ipotesi addio potrebbe anche sfiorare l’idea dell’ex Lazio.

Sogno impossibile

A quel punto, infatti, l’attuale coach nerazzurro potrebbe lasciarsi suggestionare dalla possibilità di confrontarsi con il calcio inglese. Difficilmente, invece, un tecnico così giovane e apprezzato in Europa dovrebbe cedere alle manifestazioni di interesse che continuano ad arrivare dall’Arabia Saudita.

Sì, i sauditi sembrano pronti a ricoprire d’oro il tecnico piacentino, ma Inzaghi ha ancora fame di sfide e vittorie. Vuole e può dimostrare di essere un grandissimo allenatore. Ai livelli di Guardiola.

Il Milan, per ora, deve provare a impegnarsi in sogni più realizzabili. Concentrandosi per esempio su un ritorno di Max Allegri. Oppure sul sì di Italiano. Una conferma di Conceicao non è inverosimile, ma i tifosi rossoneri sperano già in qualcosa di meglio…