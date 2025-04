Inter, attacco a Inzaghi da Napoli: “Certe cose in Italia non le dice”

Dopo la Champions League e alla vigilia della Serie A, si accende sempre di più il duello dialettico in chiave scudetto tra i nerazzurri e i partenopei di Conte

Negli occhi dei tifosi dell’Inter ci sono ancora le fresche e nitide immagini della qualificazione alla semifinale di Champions League. Una vera e propria impresa, ribaltando i pronostici dei bookmaker che vedevano il Bayern Monaco favorito per il passaggio del turno.

E invece dopo la vittoria in terra tedesca, gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a imporre il pareggio alla corazzata di Kompany, con un secondo tempo ricco di emozioni. Dapprima il vantaggio bavarese di Kane che avrebbe portato la partita ai tempi supplementari, poi la rimonta firmata da capitan Lautaro Martinez e dal grande ex Pavard, che non poteva scegliere serata migliore per siglare la sua prima rete nerazzurra. Infine il gol fortunoso di Dier che ha reso gli ultimi interminabili minuti una bellissima sofferenza per i tifosi interisti.

Sebbene il prossimo ostacolo sia ancora più grande e le quote dei bookie siano tutte in favore del Barcellona, il sogno continua, con buona pace di chi ha gufato. Tra questi c’è Carlo Alvino, che non ha usato giri di parole per dire che avrebbe preferito che passasse il Bayern Monaco: “Non mi interessa che l’Inter sia andata avanti in Champions, io faccio il tifo contro le squadre italiane quando giocano le coppe europee perché in troppi stadi sento gridare ‘odio Napoli‘. Nella mia testa ora c’è soltanto la sfida contro il Monza“.

Napoli, Alvino contro Inzaghi: “In Serie A fa discorsi diversi dalla Champions”

Sebbene in tanti abbiano provato a sminuire l’impresa dell’Inter, i numeri parlano chiaro. Il Bayern Monaco vanta un fatturato di oltre 900 milioni di euro, più del doppio di quello nerazzurro che si ferma prima dei 450 milioni.

Per non parlare del monte ingaggi: i tedeschi vantavano il più alto delle otto squadre dei quarti di finale, mentre i meneghini erano al settimo posto davanti soltanto al Borussia Dortmund. Proprio il discorso sugli stipendi è stato materia per il noto giornalista sportivo e tifoso napoletano per attaccare Simone Inzaghi: “Quello che dice sul monte ingaggi del Bayern Monaco, che è più alto rispetto a quello dei nerazzurri, non glielo sento dire quando gioca in Italia… – ha tuonato Carlo Alvino ai microfoni di ‘Televomero’ – Il monte ingaggi dell’Inter è quasi il doppio rispetto a quello del Napoli, ma per Inzaghi in Serie A a quanto pare questo discorso non vale”.