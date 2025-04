Bisseck via, il sostituto è un top di Serie A: occhio allo ‘scambio’

Il futuro di Yann Bisseck agita i tifosi e i piani dell’Inter: occhio a un possibile scambio con un top difensore di Serie A

Tra i calciatori che fanno più discutere i tifosi, alcuni in positivo altri in negativo, c’è sicuramente Yann Bisseck. Il tedesco continua a mettere in fila prestazioni ottime sotto il profilo offensivo, rappresentando spesso un’arma letale con i suoi colpi di testa. Se nel gioco aereo può essere devastante, nella marcatura difensiva e nell’uno contro uno, ci sono ancora diversi aspetti da migliorare.

In ogni caso, l’Inter lo coccola e si gode la sua crescita, ma deve anche mettere in conto che diverse squadre hanno notato i suoi miglioramenti in questa stagione e sono pronte ad acquistarlo la prossima estate. Per Oaktree si tratterebbe di una plusvalenza parecchio ghiotta da mettere in conto, anche perché ora la valutazione del tedesco è aumentata fino ad arrivare a 35-40 milioni di euro – dipenderà anche da come terminerà la stagione.

Nel caso in cui Bisseck dovesse davvero andare via, servirebbe comunque un sostituto di primo livello, che dovrebbe alternarsi con Benjamin Pavard sul centro destra. C’è un nome in particolare di cui si parla parecchio nelle ultime settimane ed è quello di Mario Gila: ecco come stanno le cose.

Inter su Gila se parte Bisseck: non mancano le difficoltà

Negli ultimi giorni, si parla parecchio del difensore della Lazio nel caso in cui dovesse andare via il tedesco. Il profilo piace, è giovane e sta facendo molto bene nello scacchiere di Baroni, ma restano delle difficoltà non indifferenti nella corsa per la fumata bianca.

Infatti, Claudio Lotito resta una bottega parecchio cara per i suoi gioielli e anche in questo caso attribuisce al suo centrale una valutazione molto alta, praticamente pari a quella di Bisseck. L’Inter non vuole arrivare a certe cifre e ha comunque delle alternative parecchio credibili in quella zona di campo.

Occhio a Beukema e De Winter: entrambi potrebbero giocare sia da braccetto di destra, sia da centrale puro, per cui avrebbero una doppia funzione nella retroguardia di Inzaghi. Per questo, oggi il profilo di Gila resta lontano e difficilmente cambieranno le cose in poco tempo.