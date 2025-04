Inzaghi, le richieste per rinnovare con l’Inter: quattro nuovi acquisti

Il tecnico piacentino non punta soltanto ad un adeguamento dell’ingaggio, ma vuole avere più potere sui colpi di mercato di Marotta

I tifosi nerazzurri hanno imparato bene il ritornello che si sente in questo periodo: l’Inter è soddisfatta di Simone Inzaghi e Simone Inzaghi sta bene all’Inter. Non resta che mettere tutto nero su bianco e firmare il rinnovo del contratto che lo lega al club di Viale della Liberazione.

Ma prima vanno sistemati tutti i dettagli, che non sono di poco conto. Non si tratta soltanto di una questione economica: spetterà all’entourage del tecnico piacentino riuscire a strappare un ingaggio più alto rispetto ai 6,5 milioni di euro a stagione (bonus compresi) che percepisce attualmente. Da quel punto di vista non sarà difficile convincere il presidente Marotta e il fondo Oaktree a fare uno sforzo per premiare i risultati che sta ottenendo l’ex allenatore della Lazio, senza dimenticare il suo apporto nel rivalutare i calciatori in rosa.

Inzaghi è pronto a rifiutare le ricche offerte dall’Arabia Saudita e a non ascoltare le sirene della Premier League inglese, ma vuole garanzie sul rafforzamento della squadra e, quindi, voce in capitolo sui colpi in entrata e in uscita della prossima sessione di calciomercato. La sua idea è quella di avere a disposizione, oltre a tre portieri, due calciatori validi per ogni ruolo del suo 3-5-2 e due jolly.

Calciomercato Inter, non solo Luis Henrique: le richieste di Inzaghi

Il primo jolly dovrebbe essere in grado di ricoprire il doppio ruolo di braccetto difensivo ed esterno a tutta fascia ed è già nella rosa dell’Inter: Matteo Darmian. A tal proposito è in fase avanzata la trattativa con il Marsiglia per prendere Luis Henrique, che sarebbe l’alter ego di Dumfries a destra.

Il secondo jolly dovrebbe dovrebbe essere un centrocampista offensivo, in grado di fare all’occorrenza la seconda punta: un identikit che si sposa alla perfezione con Nico Paz del Como. Bocciato Palacios che andrà di nuovo in prestito e con Carlos Augusto confermato come vice Dimarco, servirà un rinforzo in difesa. I nomi sono sempre gli stessi: da Hien a Bijol passando per Beukema e Solet fino a Mario Gila.

A centrocampo da valutare se Sucic potrà essere una valida alternativa a Calhanoglu, per il resto si faranno innesti solo in caso di cessione. A tal proposito non si esclude che si torni a parlare con la Roma dello scambio tra Frattesi e Pellegrini. In avanti serve un bomber che faccia rifiatare Thuram e Lautaro: magari Arnautovic può restare come quarta scelta, ma serve un altro big. Il sogno è Jonathan David a zero, le altre piste portano a Castro del Bologna e Retegui dell’Atalanta.