L’Inter punta il nuovo Wirtz: super talento di 17 anni

Florian Wirtz è uno dei migliori calciatori sulla scena internazionale: l’Inter punta l’erede del trequartista tedesco, ha solo 17 anni

L’Inter pensa al futuro, come richiesto da Oaktree. I nerazzurri vanno a caccia di profili giovani e spendibili che potrebbero aumentare a dismisura la loro valutazione nel prossimo futuro e rappresentare un vero e proprio asset per la Beneamata. Non è facile però identificare i profili migliori possibili in determinate zone del campo e acquistarli con largo anticipo quando non hanno ancora raggiunto valutazioni astronomiche.

Non è un mistero che per la prossima sessione di mercato si stia cercando di acquistare un fantasista, una mezzala con caratteristiche offensive che possa saltare regolarmente l’uomo e creare un gran numero di chance da gol o servire assist.

Se si ragiona in termini assoluti, servirebbe un calciatore con le qualità di Florian Wirtz, il super talento del Bayer Leverkusen che piace parecchio alle maggiori big europee, soprattutto al Real Madrid. Il tedesco potrebbe trasferirsi in Blancos per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ancor di più se Xabi Alonso diventerà davvero il nuovo allenatore delle Merengues. L’Inter, intanto, ha già messo gli occhi su un altro talento tedesco con caratteristiche simili alle sue.

Il nuovo Wirtz all’Inter: gioca nel Lipsia e ha 17 anni

Nel progetto di Oaktree, lanciato da Marotta e Ausilio, ci starebbe molto bene anche Viggo Gebel. Il trequartista ha 17 anni e gioca nell’Under 19 del Lipsia. Fin da giovanissimo gli sono state riconosciute grandissime qualità sulla scena internazionale, che l’hanno identificato come uno dei migliori nella sua generazione.

Ha già esordito in prima squadra con un breve spezzone e la sensazione è che, a partire dalla prossima stagione, gli sarà concesso molto più spazio. All’Inter il ragazzo piace, ma dovrà fare i conti con la resistenza del Lipsia al trasferimento. La sua valutazione si aggira, proprio per questo, sui 3-4 milioni di euro. Ausilio lo segue, ma non sarebbe comunque un profilo già pronto per la prima squadra, piuttosto per la squadra B che sarà iscritta dal prossimo anno in Serie C.