Inter, botta e risposta su Inzaghi: “Imparato tanto. Un consiglio che non ascolta”

Il tecnico piacentino è al centro del dibattito dopo le partite contro il Bayern Monaco e il Bologna e prima del derby di ritorno di Coppa Italia

Altro giro altra competizione. Dopo aver affrontano il Bayern Monaco in Champions League mercoledì scorso e il Bologna in Serie A nella domenica di Pasqua, per l’Inter è tempo di scendere in campo nel derby di ritorno col Milan di Coppa Italia mercoledì prossimo.

Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, quando a San Siro erano i rossoneri a giocare in casa. Di fronte ai propri tifosi, Simone Inzaghi spera di riuscire a vincere la prima stracittadina in stagione, dopo aver fatto un punto in due partite in campionato ed aver perso la finalissima di Supercoppa Italiana a Riyad. Perché in casa nerazzurra non si vuole mollare niente.

I tifosi sognano di ripetere il Triplete di quindici anni fa con Mourinho, ma al tempo stesso temono di finire la stagione con ‘zeru tituli‘ per citare una frase tanto cara allo stesso Special One. Ci si chiede allora quale giudizio verrà dato alla stagione dell’Inter se, dopo essere stata l’unica squadra italiana in grado di competere su tutti i fronti almeno fino a fine aprile, dovesse chiudere senza nemmeno un trofeo in bacheca.

Barzaghi: “Stagione Inter non è fallimentare in alcun caso”. Focolari consiglia Inzaghi

Il dibattito si acceso anche tra i giornalisti sportivi che sono intervenuti sulle frequenze di ‘Radio Radio’. Marco Barzaghi, noto tifoso interista e grande estimatore di Simone Inzaghi, non ha dubbi in propositi: “Questa stagione non sarà fallimentare a prescindere da come andrà a finire: essere entrati nelle prime quattro d’Europa con il sedicesimo fatturato è un grandissimo traguardo“.

Non c’è dubbio che, in ordine di importanza, proprio la Champions League sia il traguardo più prezioso: “Sono state eliminate fior di squadre, sono già stati incassati 115 milioni di euro dall’Inter e c’è un piano per ottenere ulteriori ricavi nel futuro – prosegue Barzaghi – Tanti ‘vecchi’ sono forse all’ultima occasione della loro vita: vedremo cosa riusciranno a fare contro il Barcellona, che per me è la più forte delle quattro ancora in gara. Vedremo se riusciranno a imitare l’Inter del 2010 che superò i catalani e andò in finale. Inzaghi ha imparato tanto dai suoi errori, ha portato l’Inter sempre almeno agli ottavi a differenza di Conte e dopo la delusione di Istanbul, vuole tornare a giocarsi la Champions”.

Tornando al presente, c’è da pensare anzitutto al Milan. Sul tema Furio Focolari ha le idee chiare per provare davvero a tornare a laurearsi campione d’Europa: “Do un consiglio a Simone Inzaghi: metta tutte le seconde linee nel derby di ritorno di Coppa Italia. Tanto so già che lui non lo farà, perché vuole vincere sempre, ma sarebbe il caso di farlo”.