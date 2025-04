Inzaghi lo ha chiesto alla dirigenza: colpo Inter dalla Fiorentina

Il tecnico piacentino ha messo da tempo nel mirino il giovane gioiello della Viola: c’è da battere la concorrenza della rivale

Impegnato su tre fronti in una stagione che potrebbe passare agli annali come una delle più vincenti dell’intera storia nerazzurra, l’Inter sta già sondando il mercato non solo in vista della prossima annata, ma anche per il sempre più vicino appuntamento con il Mondiale per Club, la nuova kermesse organizzata dalla FIFA che prenderà il via a metà giugno.

Come noto, per tutte le leghe europee che annoverano società iscritte alla competizione di cui sopra, avranno a disposizione una finestra di mercato eccezionale dal 1 al 10 giugno. Un’occasione data dalla FIFA per consentire a tutti i club di effettuare i primi acquisti e le prime cessioni: un’agevolazione di cui ovviamente potrebbe usufruire anche chi il Mondiale non lo disputa.

In quest’ottica Beppe Marotta sta già muovendo le sue pedine a caccia di possibili colpi ad hoc – di fatto last minute – per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Pur prestando la dovuta attenzione agli affari di inizio giugno, la dirigenza meneghina lavora anche su calciatori la cui trattativa si prevede lunga e difficile.

Sia per la riluttanza del club di appartenenza a cedere i suoi gioielli, sia per la prestigiosa concorrenza, già manifestatasi, in taluni casi, nello scorso mercato di gennaio. È questo ad esempio il caso di un talento classe 2005 protagonista di un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina.

Comuzzo, l’Inter sfida il Napoli per il gioiello: lo vuole Inzaghi

Già entrato nell’orbita del club partenopeo nella finestra invernale di scambi – Conte lo aveva richiesto anche per sopperire all’assenza dell’infortunato Buongiorno – Pietro Comuzzo fa gola ai maggiori club di Serie A, con anche le società di Premier in procinto di iscriversi alla corsa.

Il patron viola Rocco Commisso ha già rifiutato, a gennaio, una consistente offerta del Napoli, che si era presentato ai toscani con un assegno di 35 milioni. Una proposta ritenuta insufficiente, soprattutto perché avrebbe privato la squadra di una pedina importante a metà stagione, dalla dirigenza del club gigliato.

Marotta e Ausilio, che già la scorsa estate avevano tentato il colpo Kayode dalla Fiorentina, vogliono riaprire il dialogo col Ds Pradé per Comuzzo, individuato come profilo perfetto per svecchiare la difesa e per garantire al tecnico, che ha cerchiato in rosso il suo nome tra i desiderata del mercato, un calciatore dal presente fulgido. E da un futuro dalle possibilità quasi illimitate.