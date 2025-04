Bufera Inter: “Con la Roma sconfitta a tavolino”

Il rinvio del match contro i giallorossi ha fatto molto discutere sui social. E diversi tifosi chiedono ai nerazzurri di adottare il pugno duro

La morte di Papa Francesco non ferma le polemiche nel calcio. Sono state ore frenetiche e di discussione le ultime a causa del rinvio a domenica di Inter-Roma per i funerali del Pontefice. I nerazzurri si erano detti d’accordo con lo spostamento della partita, ma a data da destinarsi così da recuperarla il 21 maggio. Il no della Lega a questa ipotesi ha portato viale della Liberazione a non forzare la mano.

In accordo con i giocatori e lo staff tecnico, l’Inter ha accettato la possibilità di giocare domenica alle 15 e non sfruttare la deroga per scendere in campo sabato sera. Una decisione che per molti è stata presa anche per evitare polemiche e ipotesi di favoritismi. Ma questo non ha assolutamente frenato le discussioni sui social e sono molti i tifosi nerazzurri che chiedono delle scelte forti alla stessa società.

I dubbi di Tancredi Palmieri

Il dibattito sui social è stato acceso anche da un post pubblicato da Tancredi Palmieri. Il giornalista di Sportitalia in un post aveva ipotizzato le pressioni di qualche presidente per il rinvio della sfida: “Sarei molto molto molto molto curioso di sapere i numeri dei telefoni in entrata di quei presidenti che hanno chiamando in Lega Calcio a pochi minuti dal comunicato per Inter-Roma sabato alle 20.45, per fare pressione che Inter-Roma si giochi domenica e non sabato sera“.

Sarei molto molto molto molto curioso di sapere i numeri dei telefoni in entrata di quei presidenti che hanno chiamando in Lega Calcio a pochi minuti dal comunicato per Inter-Roma sabato alle 20.45, per fare pressione che Inter-Roma si giochi domenica e non sabato sera — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 22, 2025