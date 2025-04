“Sarà sospeso”: Inter-Roma rinviata, annuncio UFFICIALE

Inter-Roma è stata rinviata ufficialmente: grosso problema per il campionato nerazzurro e per tutta la Serie A

“Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”. Con queste parole Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri di oggi, ha annunciato che tutti i match in programma sabato non si disputeranno dopo la morte di Papa Francesco nella mattinata di ieri.

Ciò vuol dire che non scenderanno in campo neppure Inter e Roma, uno snodo decisivo per la conquista dello scudetto nel duello contro il Napoli. La decisione, dunque, è stata politica e segue le polemiche delle ultime ore dopo lo slittamento delle partite del lunedì di Pasqua.

I problemi logistici potrebbero essere anche di più in questo caso, visto che il calendario dell’Inter è ancora più serrato e prevede già mercoledì 30 aprile la sfida contro il Barcellona in Champions League. I nerazzurri potrebbero recuperare la partita il 14 o il 21 maggio, ma tutto dipenderà dal percorso della Beneamata in Coppa Italia.

Inter-Roma rinviata a data da destinarsi: il calendario dell’Inter

Domani l’Inter giocherà contro il Milan la semifinale di Coppa Italia. Esattamente una settimana dopo ci sarà il match contro il Barcellona, l’andata che avrà un peso non indifferente sul percorso in vista della finale.

Il 3 maggio ci sarà la partita contro il Verona, prima del ritorno della massima competizione europea, prevista per il 6 maggio. In un tour de force in cui c’è veramente poco tempo per recuperare, è davvero complicato inserire anche il recupero contro la Roma. Vedremo alla fine cosa deciderà la Lega a riguardo.