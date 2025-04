Inter-Roma, data del recupero: annuncio UFFICIALE dal Viminale

Inter-Roma non si giocherà sabato 26 aprile: spunta la data ufficiale del recupero direttamente dal Viminale

C’è chi corre e chi si ferma, anche se per motivi superiori. Dopo la morte di Papa Francesco è stato disposto il rinvio del match in programma nel lunedì di Pasqua e anche delle partite del sabato successivo, giorno in cui sono in programma i funerali del Pontefice.

Tra le partite che dovevano disputarsi c’era anche quella di San Siro tra Inter e Roma, ma non potrà giocarsi il 26 aprile. L’annuncio è arrivato direttamente da Musumeci dopo il Consiglio dei ministri, ma si è subito creata parecchia confusione sulla data del recupero per la sfida di Milano.

Guardando il calendario, infatti, c’era pochissimo tempo a disposizione per trovare una nuova data da qui a fine stagione, con la prospettiva di non trovare una data utile prima di fine maggio e con gravi ricadute anche sulla lotta scudetto contro il Napoli.

Inter-Roma slitta solo di un giorno: il Viminale spoilera la data

Il Viminale ha pubblicato un comunicato in cui specifica il divieto di vendita dei biglietti per Inter-Roma per i residenti nella Capitale. All’interno del testo, però, c’è anche uno spoiler sulla data in cui verrà recuperata la sfida di San Siro. Si parla infatti di domenica 27 aprile, senza specificare l’orario, ma ufficializzando di fatto che il giorno sarà quello.

“Il provvedimento, adottato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo”, si legge poi nella nota ufficiale.

E non mancano le polemiche, visto che mercoledì si giocherà la decisiva semifinale di Champions League contro il Barcellona e l’Inter avrà di fatto un giorno in meno per preparare la gara.