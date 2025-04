Pagelle e Tabellino Inter-Milan 0-3: umiliazione in Coppa Italia, da Taremi a Lautaro è serata no

Top e flop di Inter-Milan, match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: i giudizi e la sintesi della gara

Dopo l’1-1 dell’andata, l’Inter di Simone Inzaghi affronta il Milan di Conceicao per poter continuare a inseguire il sogno Triplete. L’allenatore nerazzurro sceglie Taremi come partner d’attacco per Lautaro. Ripropone in difesa Bisseck e dà spazio a Bastoni e Mkhitaryan, che saranno assenti per squalifica contro la Roma in campionato. Al posto di Calhanoglu, in regia, c’è Asllani. Conceicao mette Jovic punta centrale dal 1′, con Pulisic e Leao ai lati.

Le previsioni parlavano di burrasca, ma al Meazza la serata parte sotto una leggera pioggerellina. Al 9′, Darmian entra in area e lascia partire un diagonale: troppo largo. L’altra occasione arriva al 21′, con Dimarco che finta il tiro e poi tira scontrandosi sulla traversa. Al 32′, Taremi serve di testa all’indietro per Lautaro che però alza troppo il pallone mancando la porta.

Basta un solo affondo al Milan per andare in vantaggio: Jovic sbuca alle spalle di Darmian al 36′ e infila Martinez. Ci prova da fuori Mkhitaryan: soluzione potente ma poco precisa. Sullo scadere del primo tempo, lo imita Bisseck, producendo un tiro troppo centrale. L’Inter domina ma è sotto di un goal.

Al 50′, i rossoneri raddoppiano, ancora con Jovic: calcio d’angolo, rimpallo favorevole e deviazione del vincente serbo. Stefan de Vrij impegna di testa Maignan al 67′: il portiere francese fa una grande parata. Il Milan affonda l’Inter all’86’ con Reijnders. L’Inter si toglie dalla testa la malsana idea del Triplete.

TOP e FLOP Inter-Milan

TOP

BISSECK – 6,5 – Annulla Leao e si propone con frequenza in avanti, rendendosi relativamente pericoloso. Parte con grande personalità. Si deprime dopo che la squadra va sotto di due goal.

FLOP

TAREMI – 3 – Rapporto aspettative/prestazioni è stato anche peggio di Darko Pancev e di Gabigol. Un flop gigantesco.

FRATTESI – 4 – Sì, è entrato a inizio secondo tempo, ma nessuno l’ha visto.

DIMARCO – 4,5 – Si rende pericoloso colpendo la traversa, è l’unica azione incisiva in affondo della sua partita. In difesa, com’è già stato contro il Bayern e contro il Bologna, malissimo in marcatura: è il responsabile del primo goal del Milan.

LAUTARO – 4,5 – Il solito buon lavoro spalle alla porta. Davanti preca un’occasione molto importante ed è poco lucido nelle scelte finali.

Tabellino del ritorno della semifinale di Coppa Italia

36′, Jovic; 50′, Jovic; 86′, Reijnders

INTER: (3-5-2): Martinez 5,5; Bisseck 6,5, de Vrij 5, Bastoni 6; Darmian 5,5 (82′, Correa sv), Barella 6 (52′, Frattesi 4), Asllani 6 (52′, Calhanoglu 5,5), Mkhitaryan 5,5, Dimarco 4,5 (52′, Zalewski 5,5); Lautaro 4,5, Taremi 3 (52′, Arnautovic 5,5). All: Inzaghi 4,5

MILAN (3-4-3): Maignan 6, Tomori 6,5, Gabbia 6,5 (59′, Thiaw 6), Pavlovic 6,5; Jimenez 6,5, Fofana 6, Reijnders 7, Theo Hernandez 6,5 (87′, Felix sv); Pulisic 6 (77′, Loftus-Cheek 6), Jovic 8 (77′, Abraham 6), Leao 5,5. All. Conceicao 7

ARBITRO: Doveri 6,5

AMMONITI: 70′, Calhanoglu