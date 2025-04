Prestito con obbligo di riscatto, l’Inter lo cede: doppia opzione in Serie A

Il club nerazzurro, anche in vista del Mondiale per Club, è già molto attivo sul mercato: si pensa ad un’operazione in uscita

Fosse non altro per il calendario – sulla carta favorevole al Napoli, sebbene gli scontri con alcune squadre in lotta per la salvezza potrebbero essere insidiose per gli azzurri – la sconfitta dell’Inter a Bologna è stata davvero sanguinosa.

Se infatti avessimo immaginato un percorso netto di nerazzurri e partenopei nelle cinque giornate restanti alla fine del campionato, anche mantenere un punticino di vantaggio – ottenendo un pareggio al ‘Dall’Ara’ – sarebbe stato oro. Invece no.

Un Riccardo Orsolini in versione Gianluca Sansone – il felsineo che, complice una clamorosa papera di Radu, segnò il gol vittoria nell’aprile del 2022 consegnando di fatto lo scudetto al Milan – ha condannato la Beneamata alla sconfitta, complicando non poco la marcia verso il secondo Scudetto consecutivo.

Il bello – o il brutto, considerando la stanchezza sempre più evidente dei nerazzurri – è che si torna subito in campo, mercoledì 23 aprile, per la decisiva gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la bestia nera Milan.

I ragazzi di Simone Inzaghi hanno subito l’occasione di riscattarsi, mantenendo vivo il fronte magari meno prestigioso, ma comunque utile in vista della finale della competizione, che molto probabilmente sarà con lo stesso Bologna incontrato nell’ultima di campionato.

Intanto, ovviamente, incombe il mercato. Anche relativamente alla finestra eccezionale aperta dalla FIFA dal 1 al 10 giugno per tutte le leghe europee che abbiano società che partecipano al Mondiale per Club. Marotta non vuole perdere tempo, e starebbe già sondando alcuni profili ad hoc per la kermesse che prenderà il via a metà giugno.

Non solo acquisti, Marotta cede anche: se ne va in prestito

Relegato, come del resto nelle ultime due stagioni, ad un ruolo di comprimario non sempre subentrante dalla panchina, Kristjan Asllani non è mai stato realmente convincente nella sua avventura alla Pinetina. Già accreditato per poter essere utilizzato come pedina di scambio per calciatori già messi nel mirino dalla dirigenza, il centrocampista albanese potrebbe davvero partire la prossima estate. Presumibilmente dopo il Mondiale per Club.

Sull’ex Empoli è vivo l’interesse di Torino e Fiorentina, che accoglierebbero il calciatore in prestito con obbligo di riscatto. Non appare un caso che tra i granata e tra i viola militano attualmente diversi giocatori che Inzaghi vorrebbe con sé il prossimo anno.

Da Samuele Ricci a Pietro Comuzzo passando per lo stesso Moise Kean, l’operazione Asllani potrebbe facilmente esser letta in questa ottica: una sorta di ‘anticipo’ per un prestigioso colpo in entrata dell’ineffabile Marotta…