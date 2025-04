Rinvio a maggio di Inter-Roma, Marotta conferma tutto: “Calendario intasato”

Le parole del Presidente dell’Inter prima del derby col Milan che mette in palio la qualificazione alla finale di Coppa Italia

“Quella di stasera è una partita importante che ci avvicina a una finale cui teniamo molto, però le insidie sono tante. Il Milan ha una forte motivazione, che noi dovremmo avere altrettanto”. Così Beppe Marotta a ‘Mediaset’ prima del derby che mette in palio la qualificazione all’ultimo atto della Coppa Italia. Si parte dall’1-1 dell’andata, sulla carta in casa dei rossoneri.

Inevitabile per Marotta la domanda su quanto successo in merito al rinvio di Inter-Roma: “Colgo intanto l’occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso la figura molto nobile di Papa Francesco. Con lui ho condiviso dei discorsi sui valori dello sport che rappresentano i valori della società.

Per quanto riguarda il rinvio della gara, ringrazio Inzaghi e i giocatori che pur avendo a disposizione lo slot delle 20.45 di sabato, hanno risposto positivamente al nostro invito di giocare domenica nonostante l’impegno col Barcellona – ha evidenziato il Presidente dell’Inter – Questo ci permette di pensare ai problemi terreni: il calendario è molto fitto, per cui dobbiamo rimetterci mano perché il calcio possa tornare esempio sociale con armonia di competizioni.

Marotta ha ammesso il tentativo di rinviare la partita (al 21 maggio): “Credo che sia la prima volta che una squadra impegnata in Champions giochi di domenica prima di una semifinale, ma lo facciamo con spontaneità. Abbiamo cercato il rinvio, è vero, ma abbiamo capito che il calendario è troppo intasato e che quindi non ci sarebbe stato spazio per ricollocare il match”.