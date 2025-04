Espulsione e maxi squalifica: choc Inzaghi prima di Inter-Roma

La questione del tecnico piacentino continua a tenere banco. L’errore grave di Doveri secondo i vertici arbitrali

Lo sfogo di Simone Inzaghi nel finale della semifinale di Coppa Italia continua a tenere banco. Nelle scorse ore sui social sono insorti i tifosi di Juventus e Milan ribadendo una sorta di trattamento di favore nei confronti del tecnico nerazzurro. In molti si attendevano almeno una ammonizione per le parole rivolte al quarto uomo.

Ricordiamo che Inzaghi non voleva recupero visto il risultato ormai acquisito. Ma lo ha fatto in modo sicuramente molto duro: “Non voglio il recupero! Non mi prendete per il c…! Non lo voglio. Non lo voglio“. Doveri ha deciso, visto la situazione di lasciare andare e non intervenire. È stato considerato uno sfogo dovuto ad un momento non facile vista la seconda sconfitta in pochi giorni e arrivata in un periodo decisivo per il la stagione dell’Inter.

Il pensiero dell’AIA sull’episodio

Un episodio che, secondo i vertici dell’AIA, non è stato gestito nel migliore dei modi da Doveri. Il direttore di gara è stato protagonista di un ottimo arbitraggio, ma sullo sfogo di Inzaghi e sul finale di partita poteva comportarsi in modo completamente diverso.

Doveri e gli errori commessi nel finale

È il Corriere della Sera a soffermarsi sugli errori commessi da Doveri nel finale di partita di Inter-Milan. Il primo è quello di non aver concesso il recupero. Nell’ultimo periodo, soprattutto a risultato acquisito, si preferisce ascoltare le richieste del tecnico della squadra sotto nel risultato e non dare extra time. Ma per i vertici arbitrali si tratta di un errore visto che qualche minuto (anche solamente 180 secondi) dovevano essere dati.

L’altro errore è stato quello di non sanzionare Inzaghi. Da tempo si sta chiedendo ai direttori di gara di avere il pugno duro nei confronti delle proteste sia in campo che dalle panchine. Per questo motivo l’AIA si aspettava un rosso per il tecnico nerazzurro per le proteste nei confronti del quarto uomo.

Espulsione destinata a portare a diverse giornate di squalifica. Solitamente con il rosso diretto sono previsti almeno due turni di stop e così poteva essere in caso di rosso.

Inzaghi ‘graziato’ da Doveri

Simone Inzaghi, quindi, graziato da Doveri nel derby. Ma dalla prossima partita dovrà prestare la massima attenzione visto che il suo comportamento potrà essere messo sotto la lente d’ingrandimento dell’arbitro.